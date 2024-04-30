Звезды футбола и сборная журналистов Украины сыграют благотворительный матч

30 апреля в 15:30 ч. на столичном стадионе «Локомотив» к Всеукраинскому дню футбола состоится благотворительный футбольный матч «Кубок Чемпионов».

Играют: Звезды украинского футбола и Сборная журналистов Украины.

Во время прямой трансляции будет продолжен сбор средств для строительства и установки детско-спортивной площадки в Доме ребенка №1 г. Львова, где проживают дети-сироты из Восточной Украины.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/7zX4jSQr7k

Номер карточки банка: 5375 4112 1548 6791

Место проведения: стадион Локомотив (г. Киев, Стадионный переулок, 10/2).

Трансляция:

Организаторами футбольного мероприятия выступают: ИА Центр новостей.

Генеральный медиа партнер: XSPORT.

Информационные партнеры: Прямой, Xsport, издания FootBoom, Sport.ua, Football.ua, Трибуна, Украинский футбол, FootballHub, 1927.kiev.ua. и 4 студия.

Спонсоры матча: Сеть аптек и Подорожник и ФК Колос.