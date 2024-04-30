Звезды футбола и сборная журналистов Украины сыграют благотворительный матч
Поединок в поддержку детей-переселенцев
30 апреля в 15:30 ч. на столичном стадионе «Локомотив» к Всеукраинскому дню футбола состоится благотворительный футбольный матч «Кубок Чемпионов».
Играют: Звезды украинского футбола и Сборная журналистов Украины.
Во время прямой трансляции будет продолжен сбор средств для строительства и установки детско-спортивной площадки в Доме ребенка №1 г. Львова, где проживают дети-сироты из Восточной Украины.
Ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/7zX4jSQr7k
Номер карточки банка: 5375 4112 1548 6791
Место проведения: стадион Локомотив (г. Киев, Стадионный переулок, 10/2).
Трансляция:
Организаторами футбольного мероприятия выступают: ИА Центр новостей.
Генеральный медиа партнер: XSPORT.
Информационные партнеры: Прямой, Xsport, издания FootBoom, Sport.ua, Football.ua, Трибуна, Украинский футбол, FootballHub, 1927.kiev.ua. и 4 студия.
Спонсоры матча: Сеть аптек и Подорожник и ФК Колос.
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