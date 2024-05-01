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Италия
01 мая 2024, 14:27 | Обновлено 01 мая 2024, 14:28
583
0

Экс-тренер Ювентуса и Челси может возглавить Милан

Маурицио Сарри попал в шорт-лист «россонери»

01 мая 2024, 14:27 | Обновлено 01 мая 2024, 14:28
583
0
Экс-тренер Ювентуса и Челси может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Руководство «Милана» до сих пор не определилось с главным тренером на следующий сезон. Приоритетной кандидатурой был Хулен Лопетеги, но от его услуг могут отказаться из-за негативного отношения болельщиков.

Еще одна кандидатура, Паулу Фонсеки, пока что не убеждает само руководство «Милана». В связи с этим, в шорт-листе «россонери» появился еще один кандидат – Маурицио Сарри, который в марте был уволен из «Лацио».

Вариант с Антонио Конте клуб, вопреки многочисленным слухам в СМИ, никогда не рассматривал всерьез из-за слишком разных взглядов на развитие клуба.

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Олег Дидух Источник: Twitter
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