Экс-тренер Ювентуса и Челси может возглавить Милан
Маурицио Сарри попал в шорт-лист «россонери»
Руководство «Милана» до сих пор не определилось с главным тренером на следующий сезон. Приоритетной кандидатурой был Хулен Лопетеги, но от его услуг могут отказаться из-за негативного отношения болельщиков.
Еще одна кандидатура, Паулу Фонсеки, пока что не убеждает само руководство «Милана». В связи с этим, в шорт-листе «россонери» появился еще один кандидат – Маурицио Сарри, который в марте был уволен из «Лацио».
Вариант с Антонио Конте клуб, вопреки многочисленным слухам в СМИ, никогда не рассматривал всерьез из-за слишком разных взглядов на развитие клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Настоящая классика европейского клубного футбола
Украинский боксер – поражении в бою за абсолютное чемпионство