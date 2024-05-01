Экс-тренер Ювентуса и Челси может возглавить Милан

Руководство «Милана» до сих пор не определилось с главным тренером на следующий сезон. Приоритетной кандидатурой был Хулен Лопетеги, но от его услуг могут отказаться из-за негативного отношения болельщиков.

Еще одна кандидатура, Паулу Фонсеки, пока что не убеждает само руководство «Милана». В связи с этим, в шорт-листе «россонери» появился еще один кандидат – Маурицио Сарри, который в марте был уволен из «Лацио».

Вариант с Антонио Конте клуб, вопреки многочисленным слухам в СМИ, никогда не рассматривал всерьез из-за слишком разных взглядов на развитие клуба.