В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

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К концу первого тайма счет 3:1 в пользу номинальных гостей сделал полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес, который оформил хет-трик за «горняков».

ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм