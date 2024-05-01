Украина. Премьер лига01 мая 2024, 13:56 |
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ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм
Марлон Гомес проводит лучший матч за украинский клуб
01 мая 2024, 13:56 |
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В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Игра проходит на стадионе «Левый берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К концу первого тайма счет 3:1 в пользу номинальных гостей сделал полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес, который оформил хет-трик за «горняков».
ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм
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