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  4. ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 13:56 |
711
0

ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм

Марлон Гомес проводит лучший матч за украинский клуб

01 мая 2024, 13:56 |
711
0
ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм
ФК Шахтер. Марлон Гомес

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К концу первого тайма счет 3:1 в пользу номинальных гостей сделал полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес, который оформил хет-трик за «горняков».

ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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