Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

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К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.

УПЛ. 12-й тур, 1 мая.

Черноморец – Шахтер – 1:2

Голы: Бадибанга, 12 – Малон Гомес, 3, 16.

ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1

ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2

ГОЛ! Малон Гомес, 41 мин, 1:3