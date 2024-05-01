Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 14:06 |
725
0

Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

01 мая 2024, 14:06 |
725
0
Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.

УПЛ. 12-й тур, 1 мая.

Черноморец – Шахтер – 1:2
Голы: Бадибанга, 12 – Малон Гомес, 3, 16.

ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1

ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2

ГОЛ! Малон Гомес, 41 мин, 1:3

По теме:
ВИДЕО. Новичок Шахтера оформил хет-трик в ворота Черноморца за 1-й тайм
ВИДЕО. Безумное начало матча. Звездный новичок Шахтера оформил дубль
Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Шахтер видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01 мая 2024, 00:30 1
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Футбол | 01 мая 2024, 00:36 1
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Матч завершился боевой ничьей – 2:2

Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Футбол | 01.05.2024, 10:44
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Футбол | 01.05.2024, 07:26
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Анчелотти оценил безумный матч с Баварией, в котором Лунин пропустил дважды
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.05.2024, 10:15
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 13
Бокс
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
29.04.2024, 10:00 7
Хоккей
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 7
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем