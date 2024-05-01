Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Игра проходит на стадионе «Левый берег».
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К началу матча «Черноморец» занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 29 очков. «Шахтер» занимает первую строчку, сыграв 25 матчей и набрав 61 очко.
УПЛ. 12-й тур, 1 мая.
Черноморец – Шахтер – 1:2
Голы: Бадибанга, 12 – Малон Гомес, 3, 16.
ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1
ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2
ГОЛ! Малон Гомес, 41 мин, 1:3
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