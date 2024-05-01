Экс-игрок Шахтера уволен с поста главного тренера Партизана
Игор Дуляй отправлен в отставку
Белградский «Партизан» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера команды бывшего игрока донецкого «Шахтера» Игоря Дуляя. Причиной такого решения называются неудовлетворительные результаты команды.
До конца сезона обязанности главного тренера «Партизана» будет выполнять ассистент Дуляя Альберт Надь.
Дуляй возглавлял «Партизан» с февраля прошлого года. На 5 туров до завершения нынешнего чемпионата Сербии команда идет второй в турнирной таблице, отставая от лидера, «Црвены Звезды», на 11 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Иванович дал «путевку в жизнь» многим культовым ныне игрокам «сине-желтых»…
Киевляне права на осечку не имеют и ее, судя по всему, не допустят