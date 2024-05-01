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01 мая 2024, 13:45 | Обновлено 01 мая 2024, 13:46
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Экс-игрок Шахтера уволен с поста главного тренера Партизана

Игор Дуляй отправлен в отставку

01 мая 2024, 13:45 | Обновлено 01 мая 2024, 13:46
350
0
Экс-игрок Шахтера уволен с поста главного тренера Партизана
ФК Партизан. Игор Дуляй

Белградский «Партизан» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера команды бывшего игрока донецкого «Шахтера» Игоря Дуляя. Причиной такого решения называются неудовлетворительные результаты команды.

До конца сезона обязанности главного тренера «Партизана» будет выполнять ассистент Дуляя Альберт Надь.

Дуляй возглавлял «Партизан» с февраля прошлого года. На 5 туров до завершения нынешнего чемпионата Сербии команда идет второй в турнирной таблице, отставая от лидера, «Црвены Звезды», на 11 очков.

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Игор Дуляй Партизан Белград отставка
Олег Дидух Источник
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