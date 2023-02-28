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28 февраля 2023, 21:30 |
1905
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера назначен наставником топ-команды Сербии

Игорь Дуляй – главный тренер белградского «Партизана»

28 февраля 2023, 21:30 |
1905
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера назначен наставником топ-команды Сербии
ФК Партизан. Игор Дуляй

Экс-игрок донецкого футбольного клуба «Шахтер» Игор Дуляй стал главным тренером сербского «Партизана».

43-летний сербский специалист с 2019 года работает в тренерском штабе белградской команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.

Дуляй играл за «Шахтер» с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.

Дебют Дуляя в качестве наставника «Партизана» состоится 1 марта в матче против «Црвены Звезды».

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Игор Дуляй Партизан Белград назначение тренера Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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avk2307
А чем тут гордиться? болельщики у них сами знаете за кого. 
Зачем это вообще печатать?
Вот вчера грузину,который в Динамо 2 играл вручили за спасение жизни футболиста, так забыли про это написать.
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