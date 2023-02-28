ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера назначен наставником топ-команды Сербии

Экс-игрок донецкого футбольного клуба «Шахтер» Игор Дуляй стал главным тренером сербского «Партизана».

43-летний сербский специалист с 2019 года работает в тренерском штабе белградской команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.

Дуляй играл за «Шахтер» с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.

Дебют Дуляя в качестве наставника «Партизана» состоится 1 марта в матче против «Црвены Звезды».