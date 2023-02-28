ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера назначен наставником топ-команды Сербии
Игорь Дуляй – главный тренер белградского «Партизана»
Экс-игрок донецкого футбольного клуба «Шахтер» Игор Дуляй стал главным тренером сербского «Партизана».
43-летний сербский специалист с 2019 года работает в тренерском штабе белградской команды, и после увольнения Гордана Петричева руководство клуба приняло решение доверить пост главного тренера Дуляю.
Дуляй играл за «Шахтер» с 2004 по 2010 год. За это время провел 196 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.
Дебют Дуляя в качестве наставника «Партизана» состоится 1 марта в матче против «Црвены Звезды».
⚽️ Igore, dobro došao!— FK Partizan (@FKPartizanBG) February 27, 2023
ℹ️ Posle odlaska Gordana Petrića, novi šef stručnog štaba FK Partizan je Igor Duljaj. Duljaju želimo puno uspeha u radu, kao i na predstojećem 169. “večitom derbiju”, a Gordanu Petriću, uz zahvalnost, puno sreće i, pre svega - dobro zdravlje! pic.twitter.com/gUIR3l2k4q
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