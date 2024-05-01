Украина. Премьер лига01 мая 2024, 14:44 |
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ВИДЕО. Швед довел счет в матче Черноморец – Шахтер до разгромного
Марьян забил на 66-й минуте
01 мая 2024, 14:44 |
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В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Игра проходит на стадионе «Левый берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 66-й минуте счет 4:1 в пользу номинальных гостей сделал Марьян Швед, забивший с передачи Траоре.
ВИДЕО. Швед довел счет в матч Черноморец – Шахтер до разгромного
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