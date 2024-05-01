ВИДЕО. Швед довел счет в матче Черноморец – Шахтер до разгромного

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

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На 66-й минуте счет 4:1 в пользу номинальных гостей сделал Марьян Швед, забивший с передачи Траоре.

ВИДЕО. Швед довел счет в матч Черноморец – Шахтер до разгромного