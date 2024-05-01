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  4. ВИДЕО. Швед довел счет в матче Черноморец – Шахтер до разгромного
Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 14:44 |
894
0

ВИДЕО. Швед довел счет в матче Черноморец – Шахтер до разгромного

Марьян забил на 66-й минуте

01 мая 2024, 14:44 |
894
0
ВИДЕО. Швед довел счет в матче Черноморец – Шахтер до разгромного
ФК Шахтер. Марьян Швед

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте счет 4:1 в пользу номинальных гостей сделал Марьян Швед, забивший с передачи Траоре.

ВИДЕО. Швед довел счет в матч Черноморец – Шахтер до разгромного

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Марьян Швед чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Черноморец - Шахтер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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