Гонсалу РАМУШ: «Мы хорошо знаем эту команду и этот стадион»

Португальский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:

«Мы уже дважды играли против них, мы их хорошо знаем. Мы доверяем своим качествам... мы спокойны и уверены в себе. Мы делаем очень хорошую работу в этом сезоне. Мы готовы!

Мы стали более сильной командой, чем во время прошлой встречи. У нас было больше времени, чтобы познакомиться друг с другом. Мы - семья! На этот раз мы также имеем полную команду.

Мы хорошо знаем этот стадион, он особенный и сложный для гостевых команд. Но такая команда, как мы, должна быть готова играть на таком стадионе, если мы хотим пройти дальше!»

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.