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  4. Гонсалу РАМУШ: «Мы хорошо знаем эту команду и этот стадион»
Лига чемпионов
01 мая 2024, 14:37 |
209
0

Гонсалу РАМУШ: «Мы хорошо знаем эту команду и этот стадион»

Нападающий «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Дортмунд

01 мая 2024, 14:37 |
209
0
Гонсалу РАМУШ: «Мы хорошо знаем эту команду и этот стадион»
УЕФА. Гонсалу Рамуш

Португальский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:

«Мы уже дважды играли против них, мы их хорошо знаем. Мы доверяем своим качествам... мы спокойны и уверены в себе. Мы делаем очень хорошую работу в этом сезоне. Мы готовы!

Мы стали более сильной командой, чем во время прошлой встречи. У нас было больше времени, чтобы познакомиться друг с другом. Мы - семья! На этот раз мы также имеем полную команду.

Мы хорошо знаем этот стадион, он особенный и сложный для гостевых команд. Но такая команда, как мы, должна быть готова играть на таком стадионе, если мы хотим пройти дальше!»

Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Гонсалу Рамуш Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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