Гонсалу РАМУШ: «Мы хорошо знаем эту команду и этот стадион»
Нападающий «ПСЖ» поделился ожиданиями от матча против «Боруссии» Дортмунд
Португальский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против дортмундской «Боруссии»:
«Мы уже дважды играли против них, мы их хорошо знаем. Мы доверяем своим качествам... мы спокойны и уверены в себе. Мы делаем очень хорошую работу в этом сезоне. Мы готовы!
Мы стали более сильной командой, чем во время прошлой встречи. У нас было больше времени, чтобы познакомиться друг с другом. Мы - семья! На этот раз мы также имеем полную команду.
Мы хорошо знаем этот стадион, он особенный и сложный для гостевых команд. Но такая команда, как мы, должна быть готова играть на таком стадионе, если мы хотим пройти дальше!»
Матч «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» состоится 1 мая в 22:00 по киевскому времени.
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