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Англия
01 мая 2024, 11:20 | Обновлено 01 мая 2024, 11:50
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0

Легенда Ливерпуля выразил недоумение выбором преемника Клоппа

Робби Фаулер – о решении клуба пригласить Арне Слота

01 мая 2024, 11:20 | Обновлено 01 мая 2024, 11:50
601
0
Легенда Ливерпуля выразил недоумение выбором преемника Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Фаулер

Легендарный экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказал мнение об ожидаемом назначении главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота на тренерский пост в стане мерсисайдцев.

«Буду честен, я вообще не мог представить, что имя Арне Слота будет фигурировать среди кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля». На самом деле, я даже не знал, кто это такой и в какой футбол играет его команда. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать это.

Арне неплохо справлялся в «Фейеноорде» в последние годы, но только время покажет, сможет ли он поднять «Ливерпуль» на большие высоты, чем это сделал Юрген Клопп», – признался Фаулер.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» достиг договоренности с «Фейеноордом» о приглашении 45-летнего Арне Слота.

Ранее Робби Фаулер заявил, что видит экс-тренера «Шахтера» преемником Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Арне Слот чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Робби Фаулер
Юрій Остроумов Источник: The Mirror
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