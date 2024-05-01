Легенда Ливерпуля выразил недоумение выбором преемника Клоппа

Легендарный экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказал мнение об ожидаемом назначении главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота на тренерский пост в стане мерсисайдцев.

«Буду честен, я вообще не мог представить, что имя Арне Слота будет фигурировать среди кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля». На самом деле, я даже не знал, кто это такой и в какой футбол играет его команда. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать это.

Арне неплохо справлялся в «Фейеноорде» в последние годы, но только время покажет, сможет ли он поднять «Ливерпуль» на большие высоты, чем это сделал Юрген Клопп», – признался Фаулер.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» достиг договоренности с «Фейеноордом» о приглашении 45-летнего Арне Слота.

Ранее Робби Фаулер заявил, что видит экс-тренера «Шахтера» преемником Юргена Клоппа.