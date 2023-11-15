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  4. Легенда Ливерпуля видит экс-тренера Шахтера преемником Юргена Клоппа
Англия
15 ноября 2023, 16:42 |
842
0

Легенда Ливерпуля видит экс-тренера Шахтера преемником Юргена Клоппа

Робби Фаулеру нравится работа Роберто Де Дзерби

15 ноября 2023, 16:42 |
842
0
Легенда Ливерпуля видит экс-тренера Шахтера преемником Юргена Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Робби Фаулер

Легендарный экс-форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что идеальным преемником Юргена Клоппа на посту главного тренера «Красных» был бы экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном»:

«Это должен быть молодой тренер с хорошим послужным списком и способный выйти на новый уровень. Унаи Эмери подходит под эти критерии, он достойно работает с «Астон Виллой» и завоевал несколько евротрофеев.

Но наиболее очевидный вариант — Роберто Де Дзерби. Многие думали, что «Брайтон» посыпется в этом сезоне после потери двух важнейших игроков и практически всей полузащиты. Но если это и повлияло на них, то лишь сплотило их клуб.

Они хорошо сочетают выступление в Лиге Европы и АПЛ, находясь в хорошем положении, чтобы преуспеть на обоих фронтах. Я знаю, как высоко его ценят в футболе, поэтому есть вероятность, что «Ливерпуль» обратится к нему в определенный момент... Другой вопрос, согласится ли он на это?

Это заметно, что Юрген Клопп высоко его ценит, и я бы не удивился, если бы узнал, что главный тренер «Ливерпуля» видит в нем своего преемника. Это было бы мощно, если он получит поддержку Клоппа».

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Робби Фаулер Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Де Дзерби Брайтон
Источник The Mirror
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