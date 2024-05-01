ВИДЕО. Суперсейв Лунина попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал
Украинский вратарь выручил «королевский клуб» уже на 1-й минуте
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.
Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку лучших сейвов вратарей в этом матче. В нарезку попал сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.
ВИДЕО. Суперсейв Лунин попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал
Vital semi-final saves from Neuer and Lunin 🧤@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/XdosAeIEYT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2024
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