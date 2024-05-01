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  4. ВИДЕО. Суперсейв Лунина попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал
Лига чемпионов
01 мая 2024, 08:15 |
3179
0

ВИДЕО. Суперсейв Лунина попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал

Украинский вратарь выручил «королевский клуб» уже на 1-й минуте

01 мая 2024, 08:15 |
3179
0
ВИДЕО. Суперсейв Лунина попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку лучших сейвов вратарей в этом матче. В нарезку попал сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.

ВИДЕО. Суперсейв Лунин попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов видео Лерой Сане
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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