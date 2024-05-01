ВИДЕО. Суперсейв Лунина попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола.

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку лучших сейвов вратарей в этом матче. В нарезку попал сейв Лунина, который украинский кипер совершил на 1-й минуте матча, отразив удар Лероя Сане.

ВИДЕО. Суперсейв Лунин попал в нарезку лучших в матче Бавария – Реал