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  4. Ипсвич выиграл перенесенный матч с Ковентри и очень близок к выходу в АПЛ
Англия
01 мая 2024, 06:10 | Обновлено 01 мая 2024, 06:11
119
0

Ипсвич выиграл перенесенный матч с Ковентри и очень близок к выходу в АПЛ

В Чемпионшипе до финиша турнира остался один тур

01 мая 2024, 06:10 | Обновлено 01 мая 2024, 06:11
119
0
Ипсвич выиграл перенесенный матч с Ковентри и очень близок к выходу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Близится к финишу Чемпионшип 2023/24, второй дивизион чемпионата Англии.

Ипсвич в гостях выиграл перенесенный матч с Ковентри (2:1) и очень близок к выходу в АПЛ. Лестер имеет 97 очков и досрочно обеспечил себе путевку в АПЛ еще в предыдущем туре.

За второе место и второй прямой пропуск в АПЛ ведут борьбу Ипсвич (93 очка) и Лидс (90). До финиша остался один тур, который пройдет 4 мая. У Лидса остался домашний матч против Саутгемптона, а Ипсвич на своем поле сыграет с Хаддерсфилдом. Ипсвичу нужно не проиграть, что принесет лицензию в АПЛ.

Команды, которые займут 3–6 места, проведут двухраундовый плей-офф за третью путевку из Чемпионшипа в АПЛ. В этом плей-офф точно сыграет Саутгемптон.

Чемпионшип. Перенесенный матч, 30 апреля

Ковентри – Ипсвич – 1:2

Голы: Райт, 64 – Мур, 8, Берджесс, 69

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Ипсвич Ковентри Лидс Лестер Саутгемптон видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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