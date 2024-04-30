Дубль Варди. Лестер выиграл Чемпионшип, идет борьба за еще две путевки
Лисицы набрали 97 очков после 45 игр и стали недосягаемыми для соперников
Клуб Лестер выиграл Чемпионшип 2023/24, второй дивизион чемпионата Англии.
В матче предпоследнего 45-го тура Лестер на выезде обыграл Престон (3:0) и досрочно стал победителем турнира. Дубль оформил Джеймс Варди.
Лисицы набрали 97 очков после 45 матчей и стали недосягаемыми для соперников. Команда Энцо Марески обеспечила себе путевку в АПЛ еще в предыдущем туре.
За второе место и второй прямой пропуск в АПЛ ведут борьбу Лидс и Ипсвич, у которых по 90 очков. У Лидса остался только домашний матч против Саутгемптона (4 мая), а Ипсвич имеет две игры в расписании: против Ковентри на выезде (30 апреля) и с Хаддерсфилдом дома (4 мая).
Команды, которые займут 3–6 места, проведут двухраундовый плей-офф за третью путевку из Чемпионшипа в АПЛ.
Чемпионшип. 45-й тур, 29 апреля
Престон – Лестер – 0:3
Голы: Варди, 36, 52, Макетир, 67
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
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