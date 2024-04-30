Дубль Варди. Лестер выиграл Чемпионшип, идет борьба за еще две путевки

Клуб Лестер выиграл Чемпионшип 2023/24, второй дивизион чемпионата Англии.

В матче предпоследнего 45-го тура Лестер на выезде обыграл Престон (3:0) и досрочно стал победителем турнира. Дубль оформил Джеймс Варди.

Лисицы набрали 97 очков после 45 матчей и стали недосягаемыми для соперников. Команда Энцо Марески обеспечила себе путевку в АПЛ еще в предыдущем туре.

За второе место и второй прямой пропуск в АПЛ ведут борьбу Лидс и Ипсвич, у которых по 90 очков. У Лидса остался только домашний матч против Саутгемптона (4 мая), а Ипсвич имеет две игры в расписании: против Ковентри на выезде (30 апреля) и с Хаддерсфилдом дома (4 мая).

Команды, которые займут 3–6 места, проведут двухраундовый плей-офф за третью путевку из Чемпионшипа в АПЛ.

Чемпионшип. 45-й тур, 29 апреля

Престон – Лестер – 0:3

Голы: Варди, 36, 52, Макетир, 67

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