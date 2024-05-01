Киевское «Динамо» назвало лучшего игрока клуба в апреле. Награда досталась 22-летнему украинскому форварду Владиславу Ванату. Он победил в голосовании болельщиков, набрав 38% голосов.

В апреле на его счету 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах УПЛ за киевское «Динамо». Суммарно в нынешнем сезоне на счету Ваната 13 голов и 10 ассистов в 24 матчах за «Динамо» в чемпионате Украины.

Это уже вторая награда для Владислава Ваната за сегодняшний день. Ранее он был признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.