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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 13:35 |
239
0

Динамо назвало лучшего игрока клуба в апреле

Награда досталась Владиславу Ванату

01 мая 2024, 13:35 |
239
0
Динамо назвало лучшего игрока клуба в апреле
ФК Динамо. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» назвало лучшего игрока клуба в апреле. Награда досталась 22-летнему украинскому форварду Владиславу Ванату. Он победил в голосовании болельщиков, набрав 38% голосов.

В апреле на его счету 2 гола и 3 ассиста в 6 матчах УПЛ за киевское «Динамо». Суммарно в нынешнем сезоне на счету Ваната 13 голов и 10 ассистов в 24 матчах за «Динамо» в чемпионате Украины.

Это уже вторая награда для Владислава Ваната за сегодняшний день. Ранее он был признан лучшим игроком 26-го тура УПЛ.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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