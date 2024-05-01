Доминация Динамо. Названы лучший футболист и тренер 26-го тура УПЛ
Лучшими признаны Владислав Ванат и Александр Шовковский
Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура чемпионата Украины.
Триумфаторами стали представители «Динамо», которое победило «Днепр-1» – 2:1. Лучшим футболистом признан нападающий Владислав Ваната, который набрал 57% голосов в Instagram и 51.5% в Google Form. Лучшим тренером стал Александр Шовковский, за которого проголосовали 53% болельщиков в Instagram и 54% в Google Form.
Добавим, что динамовцы побеждают в обеих номинациях третий тур подряд. В 24-м туре, кроме Александра Шовковского, лучшим стал полузащитник Владимир Бражко, а в прошлый раз - Николай Шапаренко.
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