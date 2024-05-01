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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 10:16 |
250
0

Доминация Динамо. Названы лучший футболист и тренер 26-го тура УПЛ

Лучшими признаны Владислав Ванат и Александр Шовковский

01 мая 2024, 10:16 |
250
0
Доминация Динамо. Названы лучший футболист и тренер 26-го тура УПЛ
УПЛ. Владислав Ванат и Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура чемпионата Украины.

Триумфаторами стали представители «Динамо», которое победило «Днепр-1» – 2:1. Лучшим футболистом признан нападающий Владислав Ваната, который набрал 57% голосов в Instagram и 51.5% в Google Form. Лучшим тренером стал Александр Шовковский, за которого проголосовали 53% болельщиков в Instagram и 54% в Google Form.

Добавим, что динамовцы побеждают в обеих номинациях третий тур подряд. В 24-м туре, кроме Александра Шовковского, лучшим стал полузащитник Владимир Бражко, а в прошлый раз - Николай Шапаренко.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Днепр-1 Днепр-1 - Динамо
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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