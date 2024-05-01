Спаллетти пригласит на сбор Италии перед Евро-2024 четырех легенд

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается пригласить на тренировочный сбор команды перед Евро-2024 четырех легенд «Скуадры Адзурры». Речь идет о Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Джанкарло Антоньони:

«Когда мы начнем подготовку к Евро в Коверчано, я хотел бы пригласить четырех 10-х номеров: Баджо, Дель Пьеро, Тотти и Антоньони.

Я уже говорил об этом с [президентом Федерации футбола Италии] Гравиной. Подумайте о том, что они будут смотреть тренировку. Это подтолкнет ребят к повышению планки. Федерация скоро пришлет приглашения».

На групповом этапе Евро-2024 Италия сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.