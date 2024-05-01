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  4. Спаллетти пригласит на сбор Италии перед Евро-2024 четырех легенд
Чемпионат Европы
01 мая 2024, 14:39 |
555
1

Спаллетти пригласит на сбор Италии перед Евро-2024 четырех легенд

Баджо, Дель Пьеро, Тотти и Антоньони будут присутствовать на тренировках команды

01 мая 2024, 14:39 |
555
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Спаллетти пригласит на сбор Италии перед Евро-2024 четырех легенд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти собирается пригласить на тренировочный сбор команды перед Евро-2024 четырех легенд «Скуадры Адзурры». Речь идет о Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти и Джанкарло Антоньони:

«Когда мы начнем подготовку к Евро в Коверчано, я хотел бы пригласить четырех 10-х номеров: Баджо, Дель Пьеро, Тотти и Антоньони.

Я уже говорил об этом с [президентом Федерации футбола Италии] Гравиной. Подумайте о том, что они будут смотреть тренировку. Это подтолкнет ребят к повышению планки. Федерация скоро пришлет приглашения».

На групповом этапе Евро-2024 Италия сыграет с Испанией, Хорватией и Албанией.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу Роберто Баджо Алессандро Дель Пьеро Франческо Тотти
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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luceorius
 Цікава компанія, Баджо - єдиний з чотирьох володар ЗМ та єдиний з них же, хто не був чемпіоном світу.
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