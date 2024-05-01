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Украина. Премьер лига
01 мая 2024, 13:35 |
969
0

ВИДЕО. Безумное начало матча. Звездный новичок Шахтера оформил дубль

Марлон Гомес офмормил первые голы за «горняков»

01 мая 2024, 13:35 |
969
0
ВИДЕО. Безумное начало матча. Звездный новичок Шахтера оформил дубль
ФК Шахтер. Марлон Гомес

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 3-й минуте матча «Шахтер» вышел вперед, первый гол за «горняков» забил бразильский новичок Марлон Гомес, но одесситы отыгрались уже на 12-й, автором гола стал Бадибанга. Однако четыре минуты спустя номинальные гости вышли снова вперед, дубль оформил Гомес.

ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1

ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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