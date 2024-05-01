ВИДЕО. Безумное начало матча. Звездный новичок Шахтера оформил дубль
Марлон Гомес офмормил первые голы за «горняков»
В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Игра проходит на стадионе «Левый берег».
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Уже на 3-й минуте матча «Шахтер» вышел вперед, первый гол за «горняков» забил бразильский новичок Марлон Гомес, но одесситы отыгрались уже на 12-й, автором гола стал Бадибанга. Однако четыре минуты спустя номинальные гости вышли снова вперед, дубль оформил Гомес.
ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1
ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2
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