ВИДЕО. Безумное начало матча. Звездный новичок Шахтера оформил дубль

В среду, 1 мая, проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».

Игра проходит на стадионе «Левый берег».

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Уже на 3-й минуте матча «Шахтер» вышел вперед, первый гол за «горняков» забил бразильский новичок Марлон Гомес, но одесситы отыгрались уже на 12-й, автором гола стал Бадибанга. Однако четыре минуты спустя номинальные гости вышли снова вперед, дубль оформил Гомес.

ГОЛ! Малон Гомес, 3 мин, 0:1

ГОЛ! Бадибанга, 12 мин, 1:1, ГОЛ! Малон Гомес, 16 мин, 1:2