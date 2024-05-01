Лучше Холанда. Одноклубник Мудрика – лидер интересного рейтинга в АПЛ

Полузащитнику лондонского «Челси» Коулу Палмеру нет равных в этом сезоне Английской Премьер-лиге по количеству матчей, в которых игроки отметились минимум одним голом, а также одной голевой передачей.

21-летний одноклубник украинца Михаила Мудрика в кампании-2023/2024 имеет в личном активе 5 встреч, в которых он забил 1+ гол и сделал одновременно 1+ ассист.

Второе-четвертое место в реестре делят Кай Хаверц, Олли Уоткинс и Сон Хын Мин, у которых по 4 таких поединка.

Ниже этого располагаются нападающие Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». У них по три матча, которые подпадают под требования данного рейтинга.