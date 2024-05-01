Лучше Холанда. Одноклубник Мудрика – лидер интересного рейтинга в АПЛ
Коул Палмер занимает первое место в голеадорском реестре
Полузащитнику лондонского «Челси» Коулу Палмеру нет равных в этом сезоне Английской Премьер-лиге по количеству матчей, в которых игроки отметились минимум одним голом, а также одной голевой передачей.
21-летний одноклубник украинца Михаила Мудрика в кампании-2023/2024 имеет в личном активе 5 встреч, в которых он забил 1+ гол и сделал одновременно 1+ ассист.
Второе-четвертое место в реестре делят Кай Хаверц, Олли Уоткинс и Сон Хын Мин, у которых по 4 таких поединка.
Ниже этого располагаются нападающие Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». У них по три матча, которые подпадают под требования данного рейтинга.
Most matches with 1+ goal 𝗮𝗻𝗱 1+ assist in the Premier League this season:— WhoScored.com (@WhoScored) May 1, 2024
◎ 5 - Cole Palmer
◎ 4 - Kai Havertz
◎ 4 - Ollie Watkins
◎ 4 - Son Heung-min
◎ 3 - Anthony Gordon
◎ 3 - Erling Haaland
◎ 3 - Jarrod Bowen
◎ 3 - Leon Bailey
◎ 3 - Mohamed Salah pic.twitter.com/GC3wm6yKXk
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