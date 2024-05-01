Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучше Холанда. Одноклубник Мудрика – лидер интересного рейтинга в АПЛ
Англия
01 мая 2024, 13:50 | Обновлено 01 мая 2024, 13:57
85
0

Лучше Холанда. Одноклубник Мудрика – лидер интересного рейтинга в АПЛ

Коул Палмер занимает первое место в голеадорском реестре

01 мая 2024, 13:50 | Обновлено 01 мая 2024, 13:57
85
0
Лучше Холанда. Одноклубник Мудрика – лидер интересного рейтинга в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Полузащитнику лондонского «Челси» Коулу Палмеру нет равных в этом сезоне Английской Премьер-лиге по количеству матчей, в которых игроки отметились минимум одним голом, а также одной голевой передачей.

21-летний одноклубник украинца Михаила Мудрика в кампании-2023/2024 имеет в личном активе 5 встреч, в которых он забил 1+ гол и сделал одновременно 1+ ассист.

Второе-четвертое место в реестре делят Кай Хаверц, Олли Уоткинс и Сон Хын Мин, у которых по 4 таких поединка.

Ниже этого располагаются нападающие Эрлинг Холанд из «Ман Сити» и Мохамед Салах из «Ливерпуля». У них по три матча, которые подпадают под требования данного рейтинга.

По теме:
Вильям ГАЛЛАС: «Мудрик не наслаждается футболом в Челси»
Легенда Ливерпуля выразил недоумение выбором преемника Клоппа
Челси хочет приобрести на позицию Мудрика звездного вингера Манчестер Сити
Коул Палмер Челси Эрлинг Холанд Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Футбол | 30 апреля 2024, 12:00 8
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

26–29 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании 2023/24

Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 мая 2024, 10:15 28
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне права на осечку не имеют и ее, судя по всему, не допустят

Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.05.2024, 00:30
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Бавария – Реал – 2:2. Заруба в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Футбол | 01.05.2024, 10:44
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
Источник: Верес в матче против Динамо выпустит третьего вратаря
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
Футбол | 30.04.2024, 12:10
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29.04.2024, 09:38
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 13
Бокс
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
Анчелотти прокомментировал гол Сане, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 01:05 1
Футбол
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
01.05.2024, 07:22 7
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем