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Англия
18 февраля 2025, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:28
340
0

Чемпионшип. Гол Лидса на 90+5, проблемы команды Таловерова + таблица

Лидс стремится к АПЛ

18 февраля 2025, 16:25 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:28
340
0
Чемпионшип. Гол Лидса на 90+5, проблемы команды Таловерова + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

В топ-матче очередного тура Чемпионшипа Лидс на своем поле драматично обыграл Сандерленд со счетом 2:1, забив победный гол на 90+5 минуте. Лидс набрал 72 очка и вернул себе единоличное лидерство, опережая Шеффилд Юнайтед на два пункта. Топ-2 по итогам сезона автоматически выйдет в АПЛ.

В зоне плей-офф удерживаются Бернли (65), Сандерленд (62), Блэкберн (51) и Вест Бромвич (48).

Что касается команды с участием украинца, то Плимут Максима Таловерова остается в зоне вылета. Команда в этом туре проиграла Блэкберну 0:2 и находится на 23-м месте с 28 очками. До спасительной 21-й позиции два очка.

В новом туре Плимут ждет важнейший поединок с Лутоном, который находится на последнем месте.

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Чемпионшип Лидс Плимут Максим Таловеров чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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