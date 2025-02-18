Чемпионшип. Гол Лидса на 90+5, проблемы команды Таловерова + таблица

В топ-матче очередного тура Чемпионшипа Лидс на своем поле драматично обыграл Сандерленд со счетом 2:1, забив победный гол на 90+5 минуте. Лидс набрал 72 очка и вернул себе единоличное лидерство, опережая Шеффилд Юнайтед на два пункта. Топ-2 по итогам сезона автоматически выйдет в АПЛ.

В зоне плей-офф удерживаются Бернли (65), Сандерленд (62), Блэкберн (51) и Вест Бромвич (48).

Что касается команды с участием украинца, то Плимут Максима Таловерова остается в зоне вылета. Команда в этом туре проиграла Блэкберну 0:2 и находится на 23-м месте с 28 очками. До спасительной 21-й позиции два очка.

В новом туре Плимут ждет важнейший поединок с Лутоном, который находится на последнем месте.