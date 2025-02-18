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  4. АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 16:28 |
198
0

АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»

Карло оценил шансы «Реала» в ответном матче против «Манчестер Сити»

18 февраля 2025, 16:28 |
198
0
АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы «бланкос» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола сказал, что у «Ман Сити» 1% шансов на проход в четвертьфинал? Нет, я не согласен с ним. Да, у нас есть небольшое преимущество, но мы должны выходить на ответный матч с мыслью, что после первого поединка счет 0:0, или 0:1», – сказал Анчелотти.

В первом матче в Манчестере «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Ответный матч состоится в Мадриде 19 февраля, начало – в 22:00.

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Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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