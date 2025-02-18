АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил шансы «бланкос» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Гвардиола сказал, что у «Ман Сити» 1% шансов на проход в четвертьфинал? Нет, я не согласен с ним. Да, у нас есть небольшое преимущество, но мы должны выходить на ответный матч с мыслью, что после первого поединка счет 0:0, или 0:1», – сказал Анчелотти.

В первом матче в Манчестере «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:2. Ответный матч состоится в Мадриде 19 февраля, начало – в 22:00.