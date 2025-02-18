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Франция
18 февраля 2025, 16:49 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:51
407
0

«Волшебной формулы не существует». Луис Энрике об интеграции Кварацхелии

Тренер «ПСЖ» рассказал об адаптации Хвичи Кварацхелии в команде

18 февраля 2025, 16:49 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:51
407
0
«Волшебной формулы не существует». Луис Энрике об интеграции Кварацхелии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» стал одной из главных новостей зимнего трансферного окна. Игрок обошелся парижскому клубу в 70 миллионов евро.

Грузинский вингер уже провел за новый клуб несколько матчей. Кварацхелия забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:0, футболист вышел на замену на 67-й минуте. Возможно, в ответном поединке Кварацхелия выйдет в стартовом составе.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в целом остался доволен первыми играми новичка. Однако специалист отметил, что Кварацхелии все же нужно время на адаптацию.

«Да, я доволен. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Волшебной формулы не существует. Трудно сменить страну, команду, язык. Вам также нужно время для своей семьи. Это требует времени. Я доволен тем, как он тренируется и ведет себя», - сказал Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» дает 75 миллионов за скандальную звезду.

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ПСЖ Хвича Кварацхелия Луис Энрике чемпионат Франции по футболу Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: Footmercato
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