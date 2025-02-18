«Волшебной формулы не существует». Луис Энрике об интеграции Кварацхелии

Переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «ПСЖ» стал одной из главных новостей зимнего трансферного окна. Игрок обошелся парижскому клубу в 70 миллионов евро.

Грузинский вингер уже провел за новый клуб несколько матчей. Кварацхелия забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 3:0, футболист вышел на замену на 67-й минуте. Возможно, в ответном поединке Кварацхелия выйдет в стартовом составе.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в целом остался доволен первыми играми новичка. Однако специалист отметил, что Кварацхелии все же нужно время на адаптацию.

«Да, я доволен. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Волшебной формулы не существует. Трудно сменить страну, команду, язык. Вам также нужно время для своей семьи. Это требует времени. Я доволен тем, как он тренируется и ведет себя», - сказал Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» дает 75 миллионов за скандальную звезду.