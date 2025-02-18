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  4. Уэйн Руни нашел себе временную работу в Дубае
Англия
18 февраля 2025, 15:56 |
414
0

Уэйн Руни нашел себе временную работу в Дубае

Главный тренер работает с детьми по программе Football Escapes

18 февраля 2025, 15:56 |
414
0
Уэйн Руни нашел себе временную работу в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

39-летний английский специалист Уэйн Руни нашел работу после того, как был уволен в декабре из «Плимута».

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» до конца зимы будет работать в рамках программы Football Escapes в Дубае.

Football Escapes сотрудничает с отелями, которые предлагают своим клиентам возможность обучать детей футболу.

Уэйн Руни работал с детьми в отеле Jumeirah Beach Hotel.

По информации издания The Sun, пятидневное пребывание в отеле с участием в этой программе стоит от 7 500 до 8 650 фунтов стерлингов.

Кроме Руни, этой зимой дети будут иметь возможность тренироваться с такими известными бывшими игроками, как Майкл Оуэн и Марк Нобл.

Ранее стало известно, что Уэйн Руни может возглавить шотландский «Рейнджерс».

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Уэйн Руни тренеры тренировка Дубай
Александр Сильченко Источник: The Sun
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