Уэйн Руни нашел себе временную работу в Дубае

39-летний английский специалист Уэйн Руни нашел работу после того, как был уволен в декабре из «Плимута».

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» до конца зимы будет работать в рамках программы Football Escapes в Дубае.

Football Escapes сотрудничает с отелями, которые предлагают своим клиентам возможность обучать детей футболу.

Уэйн Руни работал с детьми в отеле Jumeirah Beach Hotel.

По информации издания The Sun, пятидневное пребывание в отеле с участием в этой программе стоит от 7 500 до 8 650 фунтов стерлингов.

Кроме Руни, этой зимой дети будут иметь возможность тренироваться с такими известными бывшими игроками, как Майкл Оуэн и Марк Нобл.

Ранее стало известно, что Уэйн Руни может возглавить шотландский «Рейнджерс».