Уэйн Руни нашел себе временную работу в Дубае
Главный тренер работает с детьми по программе Football Escapes
39-летний английский специалист Уэйн Руни нашел работу после того, как был уволен в декабре из «Плимута».
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» до конца зимы будет работать в рамках программы Football Escapes в Дубае.
Football Escapes сотрудничает с отелями, которые предлагают своим клиентам возможность обучать детей футболу.
Уэйн Руни работал с детьми в отеле Jumeirah Beach Hotel.
По информации издания The Sun, пятидневное пребывание в отеле с участием в этой программе стоит от 7 500 до 8 650 фунтов стерлингов.
Кроме Руни, этой зимой дети будут иметь возможность тренироваться с такими известными бывшими игроками, как Майкл Оуэн и Марк Нобл.
Ранее стало известно, что Уэйн Руни может возглавить шотландский «Рейнджерс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые завершили выступления в еврокубках, а Ференцварош зажигает
Отношения Кристины Крыжановской и Эдуардо Герреро, похоже, прекратились