Бывший тренер Плимута может возглавить шотландский гранд

39-летний английский специалист Уэйн Руни рассматривается руководством «Рейнджерс» как кандидат на должность главного тренера.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на бывшего полузащитника сборной Шотландии Дерека Фергюсона.

Действующий наставник «Рейнджерс» Филипп Клеман оказался под давлением из-за неудачных результатов, и именно легенду сборной Англии считают одним из потенциальных вариантов для шотландского клуба.

Последним местом работы Уэйна Руни был английский клуб Чемпионшипа «Плимут».

Также издание называет еще одного кандидата на должность главного тренера – Стивена Джеррарда, которого недавно уволили из саудовского «Аль-Иттифака».

Ранее стало известно, что нидерландский «Фейенорд» уволил главного тренера перед игрой в Лиге чемпионов.