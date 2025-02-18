Аутсайдеры с чемпионским бэкграундом: Боавишта и другие

Sic transit gloria mundi – латинское выражение о текучести-преходящести мирской славы знакомо даже тому, кто не изучал латынь в вузах/ЗВО. Эти слова являются самой лучшей иллюстрацией теперешней участи недавних фаворитов не последних в Европе лиг, которые сейчас занимают последние места в своих чемпионатах.

Что общего и что индивидуального в проблемах бывших баловней футбольной судьбы?

Цугцванг для «шахматных»

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Чемпион Португалии сезона-2000/01 «Боавишта» (в то время в Лиге чемпионов «пантеры», к слову, обыграли и киевское «Динамо») является безнадежным аутсайдером португальской Примейры, и просветления на горизонте отнюдь не видно. Тому есть объективные причины: у команды едва ли не самый дешевый состав в лиге, клуб содрогается от финансовых проблем, да и непосредственно на поле не получается выжать максимум из наличествующего кадрового состава.

Примечательно, что в составе клуба с именем есть и немало игроков, вроде бы, с именем, но их актуальная стоимость далека от давнишней цены на них. Скажем, бывший игрок сборной Франции левый защитник Левен Кюрзава сейчас стоит какие-то жалкие полтора миллиона, а лет 8 назад цена на него достигала 23 млн евро. Бывший игрок сборной Нидерландов центральный полузащитник Марко ван Гинкель уменьшил свою стоимость от прежнего максимума в двадцать раз: 600 тыс. евро против 12 млн евро. Чешский кипер Томаш Вацлик (более полусотни матчей за свою национальную сборную) упал в цене с 18 млн евро до менее 0,5 млн евро. И этот список можно приводить бесконечно.

Еще одна особенность текущего состава «шахматных» – краткосрочные контракты: у подавляющего большинства ведущих игроков они истекают в конце этого сезона. А дальше – неизвестность.

Игра? Ну, 7 поражений подряд в чемпионате говорят сами за себя. И, какая бы тактическая расстановка ни задействовалась (4–2–3–1, 4–4–2 с двумя опорниками, 5–4–1, 3–4–3), все, в конце концов, приводит к цугцвангу, любой тренерский ход оказывается проигрышным. Что говорить, когда на своем стадионе «Боавишта» не праздновала ни одной победы в матчах текущего чемпионата! А средняя посещаемость домашних матчей «Боавишты» – чуть больше 5000 зрителей – самая низкая за последние 10 лет.

Кстати, о стадионе. Португальская пресса на полную раздувает скандал с отменой так называемого Северного фестиваля, который должен был состояться на стадионе «Беса» в конце мая. «Боавишта», несмотря на предварительную договоренность, разорвала соответствующее соглашение на 115 тысяч евро. Вместе с тем, промоутер фестиваля Жорже Велозу пожаловался, что его компания, мол, уже перевела 20 тыс. евро – первый транш контракта, и тут такое. «Этот эпизод – свидетельство безответственности руководства «Боавишты», – подчеркнул Велозу. Юридические позиции у организаторов фестиваля крепкие, и сумма иска достигает 1 млн евро. «Единственная проблема, – саркастически отмечает Велозу, – заключается в том, будет ли вообще существовать, учитывая кучу финансовых проблем, «Боавишта» на время проигрыша нам в суде». Вероятно, Жорже болеет за «Порту». К слову, на одном из недавних домашних матчей «драконов» видел такую картину: мальчишка в шахматной курточке (явный намек на «Боавишту»), однако в шарфике «Порту» радостно выпрыгивал, празднуя гол сильнейшей команды второго по величине города Португалии. Может, и этот малыш разочаровался в своем первоочередном фан-выборе, ведь слишком уж красноречив окрас курточки?

Хорошей иллюстрацией этого сезона «пантер» является первый гол «Эшторила» в ворота клуба из Порту в 21-м туре: несильный удар головой, с которым не справился вратарь «Боавишты» Сезар. Не удержал мяч вратарь, вероятно, не удержится в высшем дивизионе и «Боавишта». Следующая игра – домашняя против «Эштрелы Амадоры» – пропущенный гол в компенсированное к 1-му тайму время, а в дальнейшем, хоть и острые, однако какие-то обреченные атаки на ворота соперников с постоянным, но в основном бесполезным выпрашиванием штрафных/угловых/пенальти у рефери. И еще одна картина маслом: щедрый подарок от кипера «пантер» мяча форварду соперника в эпилоге матча при неудачной попытке отдать пас вперед. Сколько бы ни работали «шахматные» на поле, а все безрезультатно.

Так кто здесь Pink Floyd?

mhscfoot.com

Таблица чемпионата Франции после 22-го тура представляет собой какую-то фантасмагорию: на 5 клубов-аутсайдеров суммарно приходится аж 25 чемпионств! Ютятся титулованцы в табличных подвалах! Где еще возможен такой сановитый список отстающих! Чемпион Франции в сезоне-2011/12 «Монпелье» идет последним, однако, как по мне, ставить крест на этом сезоне «паладинам» рано. Знаю некоторых болельщиков киевского «Динамо», радующихся неуспехам «Монпелье» из-за того, что когда-то, в «золотой век» того клуба их тогдашний тренер Рене Жирар (однажды привел своих подопечных к чемпионскому титулу, а в дальнейшем тренерские достижения этого болтуна сошли на нет) позволил себе дерзкое высокомерное высказывание в адрес киевского клуба: мол, Pink Floyd Kyiv. Нынешним наставникам «Монпелье» не до насмешек над другими, ведь, собственно, самих «паладинов» пинают в прессе теперь регулярно. Есть за что? Безусловно. Однако, справедливости ради скажу, что, к примеру, в недавнем проигранном со счетом 0:2 матче в Страсбуре гости отнюдь не выглядели мальчишками для битья: наиграли в частности на xG 1,89. А в, казалось бы, вчистую проигранном матче против лионского «Олимпика» (1:4) вообще имели преимущество по xG: 1,32:0,95!

Среди недостатков современных «паладинов» – неумение сохранять бдительность до финального свистка (в компенсированное ко 2-му тайму время они пропустили больше всего в лиге – полдесятка!), не особо хорошая физическая форма (2-е таймы, как правило, играют куда слабее по сравнению с 1-ми), крайне проблемная оборона (пропустили больше всех в лиге, что тут говорить!). В то же время в минувший уик-энд в домашнем матче против лионцев 3 из 4-х голов хозяева пропустили в дебютах каждого из таймов, как будто забыв выйти из раздевалки. Единственный гол подопечных Паулу Фонсеки в той игре вне упомянутого временного промежутка – очередной мяч Александра Ляказетта своей «любимой» команде («паладинам» он забил 15 голов – больше, чем кому-либо другому!).

По стоимости игроков «Монпелье» занимает 3-е с конца место в сильнейшем французском дивизионе. В этом контексте отмечу красноречивую деталь. Заметил, если в команде самым дорогим игроком является опорник (а в «Монпелье» это именно так, ведь Жорис Шотар стоит 9 млн евро), то она, как правило, имеет существенные проблемы в защите. Парадокс? Как по мне, здесь дело в психологии: защитники слишком уж полагаются на опорника как на первый оборонительный рубеж, а когда тот не срабатывает, просто теряются. И получается, как у Pink Floyd: стена (альбом The Wall помните?) в опорной зоне – это не стена-непроходимица, а символ заграждения между людьми, в данном случае между партнерами по команде.

Бесславие для Вроцлава

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2-кратный чемпион Польши (1977, 2012) и действующий вице-чемпион (!) «Шленск» из Вроцлава пережил две тренерские отставки в текущем сезоне, и до сих пор ощутимо отстает от предпоследней команды в своем чемпионате. И эта команда не использует всех возможностей, нередко пропуская в компенсированное время. Так, в конце 1-й декады февраля «войскови» имели все шансы победить на выезде «Радомяк», однако пропустили на 4-й компенсированной ко 2-му тайму минуте. Игрок хозяев Михал Капут (не символична ли фамилия?!), несмотря на сопротивление нескольких защитников, смог поразить ворота гостей после углового. В то же время вроцлавяне – крайне редкий эпизод текущего чемпионата – имели, по версии sofascore.com, среднекомандную оценку выше соперника, а вся защитная линия «Шленска» была отмечена оценками выше 7 баллов. Команда на пути к выздоровлению?

Тенденцию подтвердить или опровергнуть должен был матч 21-го тура против середняка Экстракласы в текущей кампании «Видзева» из Лодзи. Накануне поединка польские обозреватели отмечали, что «Шленск» уступил в четырех предыдущих домашних играх, зато в 5-ти предыдущих матчах дома именно против «Видзева» вроцлавяне набрали 13 очков. И игра у аутсайдера на радость 13-тысячной аудитории получилась суперской! Сухая победа с крупным счетом (3:0) показала: «войскови» преодолевают кризис. Все голы – результаты многоходовых комбинаций со своевременными передачами. xG соперника 030–0,31 (по данным различных статистических порталов) – чем не оценка работы обороны вроцлавян! И лучшая оборона предыдущего чемпионата Польши (sic!) потихоньку приходит в себя после провала в 1-м круге нынешнего сезона.

Состав? По его стоимости вроцлавяне являются крепким середняком Экстракласы. Однако здесь стоит учесть, что большая дюжина клубов сильнейшего польского дивизиона имеет суммарную стоимость состава 10 +/– 2 млн евро. Поэтому этот показатель не является релевантным, собственно, многое зависит от того, кто выйдет на поле, ведь среди травмированных и дисквалифицированных встречаются и самые дорогие игроки команд. Украинец Егор Маценко (уроженец Черкасской области, учился в академии киевского «Динамо») является твердым игроком стартового состава (как о нем говорят польские комментаторы, «парень с амбициями»). Похоже, наш соотечественник хорошо чувствует себя в коллективе. Поддержать вратаря после удачного сейва – Егор первый, взбодрить коллег по защите в стиле Александра Зинченко – и здесь украинец на виду, самоотверженно заблокировать удар игрока команды-соперницы – нет проблем (кстати, в целом аж 7 ударов игроков «Видзева» заблокировали Маценко сотоварищи в минувший уикенд!). За матч против «Видзева» sofascore.com удостоила Егора оценкой 7,3. Это – самый высокий балл среди защитников «Шленска»! Впрочем, как бы то ни было, а работы по поднятию «Шленска» наверх в турнирной таблице Маценко и его партнерам по команде предстоит еще сделать немало.

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До недавнего времени в списке титулованных выпасателей задних фигурировала и «Валенсия», однако смогла оставить трясину и кое-как проторить себе путь на твердую почву Примеры. Правда, это отнюдь не означает, что проблемы валенсийцев позади. Вместе с тем, впереди могут возникнуть проблемы у чемпиона Шотландии сезона-1961/62 «Данди». Пока он 3-й с конца, однако в последних турах наметилась тревожная тенденция: соседи по таблице выигрывают, а темно-синие проигрывают. Очковое расстояние пражской «Дуклы» от последнего места в чемпионате Чехии, может, и немалое, однако предпоследняя строчка явно не является потолком амбиций 11-кратного чемпиона еще Чехословакии.

Действительно, течение мирской славы непрерывно. «Нет ничего вечного», как говорил мой сосед по даче, глядя на сломанный насос и предвидя расходы на новый. Как бы то ни было, а все же клубы с историей, с чемпионским бэкграундом, с мощной болельщицкой общностью рано или поздно ожидает ренессанс. «Надо только выучиться ждать», как пела когда-то обладательница невероятного сопрано Анна Герман. Но не слишком ли сложна эта наука?

Алексей РЫЖКОВ