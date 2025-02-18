Кадровые проблемы Ливерпуля. Джо Гомесу может понадобиться операция

27-летний центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес выбыл на значительный срок. По сообщению главного тренера команды Арне Слота футболисту может понадобиться операция.

Джо Гомес получил серьезную травму подколенного сухожилия. Футболист провел всего 11 минут на поле в матче Кубка Англии с «Плимутом». А до этого пропустил шесть недель из-за травмы.

«Восстановление Джо займет достаточно много времени. Он будет отсутствовать на несколько недель. Большой удар по Джо и нам. Он старался сделать все, чтобы быть с командой. Он так много работал, чтобы вернуться, а через несколько минут после его возвращения мы увидели, как он делает спринт, и теперь он снова выбыл.

Это всегда очень тяжело для игрока в любой части сезона, не говоря уже о той части сезона, которую все ждут с нетерпением. Он пропустит значительную часть остального сезона, но мы ожидаем, что он вернется в конце сезона. Ему может понадобиться операция, но это то, что нам еще предстоит оценить», – заявил тренер «Ливерпуля»

В текущем сезоне Джо Гомес сыграл за «Ливерпуль» 17 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что бомбардир «Ливерпуля» пропустит матч АПЛ.