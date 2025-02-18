5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2024/25, заслуживших шанс в УПЛ

В начале 2025 года основное внимание украинских болельщиков футбола в основном было сфокусировано на январских баталиях «Шахтера» в Лиге чемпионов и «Динамо» в Лиге Европы. После того, как наши гранды окончательно «отгремели» в еврокубках, настало время перевести внимание на национальный чемпионат, розыгрыш которого возобновится уже через несколько недель.

А это – замечательный повод вновь поговорить о наиболее интересных и ярких молодых футболистах, которые в текущем розыгрыше молодежного чемпионата Украины проявили себя с наилучшей стороны и заслужили право попробовать силы в УПЛ. Тем более, что ранее на страницах Sport.ua мы уже неоднократно это делали, и в целом получалось весьма неплохо, учитывая специфику молодежного футбола, в плане «попаданий»…

Федор Задорожный

Возраст: 18 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный нападающий

Клуб: «Заря» / «Динамо»

Показатели у ЮЧУ-2024/25: 15 матчей, 18 голов, 7 ассистов

ФК Динамо

18-летний центрфорвард Федор Задорожный с марта и по конец минувшего года на правах аренды выступал за «Зарю», хотя имеет постоянный контракт со столичным «Динамо». За прекрасную антропометрию (рост – 195 сантиметров) и выдающуюся результативность (Задорожный является лучшим бомбардиром текущего сезона в чемпионате Украины U-19, причем только 4 мяча из 18 провел с 11-метровой отметки) форварда уже успели прозвать не иначе как «динамовским Холандом». Что правда, с прямыми аналогиями с выдающимся нападающим «Манчестер Сити» пока, пожалуй, стоит повременить, хотя чисто литературно прозвище Задорожного звучит весьма громко.

На самом деле, Задорожному есть чем похвастаться. Он не только с запасом, как говорится, лучший бомбардир текущего сезона в юношеском чемпионате Украины, но и имеет лучшие показатели в лиге по ожидаемым голам (11,11xG), количеству нанесенных ударов (61) и касаниям в штрафной соперника (79). Вообще Задорожный отличается прекрасным голевым чутьем, благодаря чему имеет показатель забитых мячей выше, чем количество проведенных им матчей в лиге и чем теоретический показатель xG. Также этот форвард имеет отличный усредненный показатель единоборств (27 – за матч при 35% выигранных), точность ударов по воротам (при 4 ударах в среднем за 90 минут, 51% – приходятся в створ) и может похвастаться шикарным, как для футболиста с его антропометрией, показателем обводок – 4,5 в среднем за матч при 48% успешных. Важно и то, что Задорожный в «Заре» U-19 демонстрировал хорошую вовлеченность в командные действия, имея показатель полученных передач на уровне 11,8 в пересчете на 90 минут.

Как уже упоминалось выше, осеннюю часть сезона Задорожный отыграл в «Заре» на условиях аренды. 2 декабря форвард даже получил возможность дебютировать в УПЛ, выйдя на последние 8 минут в поединке первой команды луганчан против «Карпат» (2:1). В 2025-м Федор вернулся в «Динамо», и проходил подготовку с основной командой «бело-синих» под руководством Александра Шовковского, приняв участие в спаррингах. Очевидно, что для первой команды «Динамо», которая весной, к тому же, будет вести напряженную борьбу за «золото», текущих способностей Задорожного пока недостаточно, чтобы претендовать на регулярное место в составе, однако шикарное выступление Федора в первой части сезона чемпионата U-19 не должно остаться незамеченным – возможно, киевлянам стоит подыскать для нападающего еще один вариант с арендой в клуб УПЛ, где тому смогли бы гарантировать хоть какое-то количество игрового времени в элитарном дивизионе. В конце концов, именно во взрослом футболе прогрессировать молодым талантам удается быстрее всего, или же там становится ясно, что все успехи на юношеском уровне были лишь умением выгодно использовать свои козыри на фоне сверстников.

Николай Огарков

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный защитник

Клуб: «Шахтер»

Показатели у ЮЧУ-2024/25: 15 матчей, 1 гол, 1 ассист

ФК Шахтер

Николай Огарков является капитаном молодежной команды «Шахтера», и он уже достаточно давно находится в фокусе внимания всех, кто следит за юными талантами в нашем футболе. Впрочем, называть Огаркова таким уж юным вряд ли стоит, так как 18 февраля защитник отпразднует 20-летие. В таком возрасте в европейском футболе, даже если речь идет о топ-командах, многие игроки уже вовсю заявляют о себе во взрослых командах, а Огарков все еще не имеет за спиной ни одного матча на профессиональном уровне.

При этом, в чемпионате U-19 Огарков выделяется уже не один год, а в текущем сезоне является лучшим футболистом лиги по общему количеству выполненных передач (1156, причем с огромным отрывом, так как ближайший преследователь имеет в активе только 889 пасов), по числу пасов с продвижением (195) и пасам в финальную треть (161). Важно отмечать, что Огарков – это левоногий центрбек, а это достаточно дефицитная в последние годы опция во всех украинских командах элитарного дивизиона. При этом, в молодежном чемпионате Николай отличается колоссальным объемом работы на поле (в среднем – 100 действий за матч при 84% их успешности), а также хорош непосредственно в обороне, где имеет высокий показатель выигранных единоборств (74%). К тому же, Огарков – защитник, способный выполнить первый пас. У него прекрасные показатели как по среднему числу длинных передач за один матч (6,7), так и по их точности (55%).

Удивительно то, что Огаркову до сих пор не предоставили возможности дебютировать за «Шахтер» на взрослом уровне. По сути, Николай – это «проектная» замена для его тезки Матвиенко, но «горняки» купили боливийца Диего Арройо, а своего талантливого воспитанника упорно продолжают «мариновать» в молодежной команде. Конечно, лишь вопрос времени, когда Огарков заиграет на уровне УПЛ, и пока интрига здесь заключается только в одном – произойдет ли это в «Шахтере», или же футболист начнет покорять взрослый футбол в другой команде (пока речь можно вести лишь об аренде, так как контракт Николая с «оранжево-черными» действует до лета 2027 года).

Роман Саленко

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный полузащитник

Клуб: «Динамо»

Показатели у ЮЧУ-2024/25: 15 матчей, 3 гола, 5 ассистов

ФК Динао

Роман Саленко – сын известного в прошлом форварда «Динамо» Олега Саленко. В отличие от отца, Роман действует не в нападении, а в центре поля, где отличается весьма зрелой работой с мячом и пониманием игровых ситуаций. Заниматься футболом Саленко-младший начинал в академии «Динамо», но вскоре был вынужден перебраться в «Диназ», так как в стане «бело-синих» сочли, что выдерживать конкуренцию Роман не способен. Вернуться в «Динамо» Саленко удалось лишь в августе 2022-го, когда после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны многие воспитанники столичного клуба выехали за границу.

Прямо сейчас в чемпионате Украины U-19 Саленко отличается тем, что является одним из тех, кого можно охарактеризовать словосочетанием «мозговой центр». Роман действительно очень значимый футболист для своей команды, особенно с точки зрения атакующей работы, хотя и в защите отрабатывать он вовсе не гнушается и имеет достаточно высокий показатель выигранных дуэлей в обороне (55%). На текущий момент Саленко-младший – это лучший игрок молодежного первенства-2024/25 по количеству выполненных ключевых передач (14) и один из лидеров (на ряду с Цукановым, которого в этом рейтинге не будет, так как он уже номинально является игроком основного состава «Шахтера», числясь среди таковых даже на официальном сайте «горняков») по предголевым передачам, коих в активе Романа 5. Непосредственно про сами ассисты упоминалось уже чуть выше, – в блоке статистики игрока – их у Саленко также 5.

Как и в случае с Задорожным, можно смело утверждать, что Роман Саленко в свои 19 лет заслуживает того, чтобы появляться в матчах украинской Премьер-лиги, пускай даже на замену. Другой вопрос, готов ли рисковать главный тренер «Динамо» Александр Шовковский, подопечные которого весной поведут серьезную борьбу за чемпионство? Осенью наставник «бело-синих» дал возможность Роману дебютировать в УПЛ, но в двух матчах хавбек провел на поле суммарно лишь две минуты. Также Саленко-младший появлялся на поле на замены в матчах Лиги Европы против «Галатасарая» (3:3) и РФШ (1:0), где на его счету оказалось суммарно только 5 минут. Это вроде как дает понимание того, что Шовковский видит талант хавбека и осознает необходимость давать ему возможность для реального прогресса и развития, но с другой… Может быть, «Динамо» лучше отпустить Саленко в аренду в другой коллектив УПЛ, где Роману будут уже сейчас доверять еще больше игрового времени, что даст ему существенный толчок в профессиональной карьере? В любом случае – чемпионат U-19 Саленко-младший явно перерос…

Даниил Савин

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: вингер

Клуб: «Заря»

Показатели у ЮЧУ-2024/25: 16 матчей, 2 гола, 6 ассистов

ФК Заря

Уроженец Луганска Даниил Савин является воспитанником «Мариуполя», где ему в сезоне-2021/22 и посчастливилось дебютировать во взрослом футболе в поединке УПЛ против «Шахтера». В той игре, которая завершилась погромом приазовцев со счетом 0:5, Остап Маркевич был вынужден выпустить 16-летнего Савина на замену во втором тайме, причем номинальный вингер действовал справа в обороне и проявил себя достаточно слабо (всего 11 действий за 47 минут игрового времени, из которых удачными оказались только 4).

Летом 2022 года Савин, когда стало понятно о фактическом расформировании «Мариуполя», получил статус свободного агента, а спустя пару месяцев перебрался в «Шахтер», где сыграл 26 матчей за полтора года в чемпионате U-19. В начале марта минувшего года Савин на правах свободного агента перебрался в «Зарю», где прямо сейчас является одной из теневых звезд текущего розыгрыша молодежного чемпионата Украины. Дело в том, что Даниил, несмотря на свою работу в атаке, не так часто забивает, отдавая предпочтение ассистированию на партнеров. Зато по голевым передачам Савин – лучший в дивизионе, а еще имеет хорошие показатели по навесам (60; второй в лиге), обводкам (79; четвертый в лиге) и даже выигранным единоборствам в обороне (73,53%; 16-й показатель в лиге и лучший – среди игроков, ориентированных на атаку).

Очевидно, что пока в «Заре» не рассматривают Савина в первой команде, однако тот факт, что Даниил является весьма сбалансированным футболистом с высокой долей универсализма в действиях, наверняка в скором времени сделает его востребованным на уровне УПЛ – в «Заре», или где-то в другом месте. Посмотрим…

Иван Денисов

Возраст: 17 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный нападающий

Клуб: «Рух»

Показатели у ЮЧУ-2024/25: 14 матчей, 9 голов, 5 ассистов

ФК Рух

Лишь в конце марта нынешнего года центрфорвард молодежного состава «Руха» Иван Денисов отпразднует свое 18-летие. В отечественной Премьер-лиге как-то не принято давать возможность играть таким молодым футболистам, однако нынешняя кадровая ситуация в «Рухе» вполне может поспособствовать тому, чтобы Денисов оказался редким исключением из этого правила. Тем более, что своими выступлениями в чемпионате U-19 Иван показал, что способен двигаться дальше.

Денисов – это довольно сбалансированный игрок атаки, который обладает пристойной антропометрией (рост – 188 сантиметров) и активно старается играть на «втором этаже», входя в топ-5 лиги по участиям в верховых единоборствах (38% выигранных). Но что более важно: Иван очень активен непосредственно в штрафной соперника, занимая второе место в дивизионе по количеству касаний мяча в этой зоне (71). Однако использовать этот свой «козырь» исключительно в собственных интересах Денисов не спешит, по причине чего по количеству ударов (33) он только 13-й, зато имеет один из лучших показателей по их точности (60,6% приходятся в створ; третье место в лиге). Чаще остальных Иван пробивает только головой – 10 ударов, больше всех в лиге.

Иван Денисов родился в Александрии, где и начинал заниматься футболом, а в «Рух» перебрался в 2021 году. В текущем розыгрыше чемпионата Украины U-19 Денисов уже имеет на своем счету покер: интересно, что отличился им он как раз в поединке против сверстников из «Александрии» (4:2). Да и вообще форвард раззабивался именно перед уходом на зимнюю паузу, а если к этому добавить уход из «Руха» в «Карпаты» Игоря Краснопира, на которого по профайлу в чем-то похож Денисов, то по весне вполне логичным для львовян смотрится вариант с опробыванием талантливого нападающего в первой команде. Тем более, что без малого 18 лет – не такой уж и ранний возраст для дебюта в профессионалах, если даже говорить о тенденциях привлечения молодых игроков к матчам первых команд в топ-лигах Европы.