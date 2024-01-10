5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2023/24, заслуживших шанс в УПЛ

Год назад мы представили свою версию наиболее ярких персоналий того розыгрыша юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс попробовать силы в УПЛ. Из той пятерки молодых футболистов спустя 12 месяцев четверо смогли проявить себя и стать игроками основных составов команд отечественной Премьер-лиги. Еще один – Ярослав Базаев из «Александрии» – продолжает оставаться видной фигурой на уровне юношеского чемпионата, успел дебютировать и в УПЛ, но в элите пока не зарекомендовал себя, хотя все шансы сделать это в ближайшем будущем сохраняет.

Сегодня мы предпримем очередную попытку немножко «заглянуть за горизонт», и выделим новую «порцию» молодых талантов юношеского чемпионата Украины уже сезона-2023/24, которым, с точки зрения автора, пора сделать уверенный шаг в карьере и попробовать силы в УПЛ – возможно, прямо по весне…

Виктор Долгий

Возраст: 20 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: голкипер

Клуб: «Александрия»

Показатели у ЮЧУ-2023/24: 15 матчей, 15 пропущенных мячей

ФК Шахтер. Виктор Долгий (второй слева)

Виктор Долгий, который родился в 2004 году в Донецке, уже сейчас формально является игроком первой команды «Александрии». По крайней мере, на официальном сайте «желто-черных», этот голкипер значится именно в соответствующем списке футболистов клуба. Более того, в заявке «Александрии» на сезон Виктор получил довольно престижный среди вратарей первый игровой номер. Что правда, пока это никак не продвинуло Долгого к реальному футболу элитарного уровня. Голкипер пока не сыграл ни одного матча за первую команду «Александрии», равно как не имеет на счету ни минуты игрового времени в УПЛ.

До «Александрии» Долгий на юношеском уровне выступал за ряд киевских команд, в том числе «Динамо». В феврале 2022 года перебрался в «Днепр-1», а в марте минувшего года оформил переход в «Александрию» на правах свободного агента. «Желто-черные» подписали с Долгим контракт на четыре с половиной года, продемонстрировав свою веру в потенциал и способность этого голкипера через какое-то время стать безоговорочным № 1 в команде, причем не только исходя из цифры на спине, но и по игровым заслугам.

Прямо сейчас Долгий является одним из лучших, если не лучшим, вратарей юношеского чемпионата Украины-2023/24. Он провел за «Александрию» U-19 15 поединков, в которых пропустил 15 мячей. В двух матчах, которые команда провела без Долгого в воротах, она пропустила еще 5 голов… Стоит отмечать, что по воротам Виктора соперники нанесли 80 ударов, и он совершил 65 сейвов, являясь по этому показателю вторым в рамках юношеского первенства. Также вторым Долгий является и по предотвращенным голам, которые высчитывает Wyscout (4,94).

Очевидно, что выиграть конкуренцию в первой команде у Никиты Шевченко в ближайшие месяцы Долгому вряд ли удастся, однако стать как минимум его дублером, «отодвинув» во вратарской клубной иерархии Георгия Ермакова, Виктору вполне по силам. Равно как и наконец-то дебютировать в УПЛ по весне. В конце концов, если уж и не в «Александрии», то, возможно, в аренде в другой команде элитарного дивизиона – над этим «желто-черным» стоит хорошенько задуматься, чтобы не замедлить темпы развития молодого футболиста, и не кусать локти впоследствии.

Артем Гусол

Возраст: 18 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: левый / правый вингер

Клуб: «Колос»

Показатели у ЮЧУ-2023/24: 17 матчей, 6 голов, 1 ассист

ФК Колос. Артем Гусол

Артем Гусол является воспитанником академий столичного «Арсенала» и ковалевского «Колоса», в структуре которого находится с 2021 года. Это правоногий фланговый атакующий полузащитник, который способен сыграть как справа, так и слева, причем без особых потерь в качестве и остроте. Гусол как минимум на фоне сверстников выделяется пристойной скоростью и отличной техникой. В юношеском чемпионате Украины вингер имеет один из лучших показателей по обводкам в пересчете на 90 минут (9,16), причем их эффективность также весьма высока (почти 56%).

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Гусол на несколько месяцев уехал в Италию, где выступал за местную команду «Камизано», но осенью 2022 года вернулся в Украину и продолжил выступать в структуре «Колоса», где пользуется не только заслуженным авторитетом, но и доверием со стороны тренерского штаба, причем даже первой команды.

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк дал возможность Гусолу дебютировать в УПЛ еще в апреле минувшего года – в матче против «Шахтера» (1:3), причем на момент выхода на поле Артему было всего 17 лет 3 месяца и 23 дня. После этого вингер сыграл еще несколько поединков в УПЛ в концовке минувшего сезона, выходя в самых концовках матчей. А вот в текущем розыгрыше элитарного дивизиона Вишняк пока Гусолу возможностей сыграть в первой команде не предоставлял, хотя Артем выдал абсолютно выдающийся поединок в рамках юношеского чемпионата против «Динамо» U-19, забив три мяча, и позволив своей команде отпраздновать волевую и сенсационную победу со счетом 4:3.

Сложно сказать, имеет ли Вишняк какие-то планы на Гусола в первой команде уже по весне, однако этот молодой вингер, если сумеет успешно преодолеть фазу перехода во взрослый футбол, способен добавить опциональных возможностей для «Колоса». В первую очередь, за счет своего умения продвигать мяч вперед при помощи рывков. В этом компоненте Артем прямо сейчас лучший в ЮЧУ-2023/24, и подобный скилл может очень пригодиться команде Вишняка, преимущественно действующей на контратаках и не стремящейся подолгу контролировать мяч (средний показатель владения у «Колоса» составляет 44,6% – третий снизу среди всех коллективов УПЛ).

Матвей Пономаренко

Возраст: 17 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центрфорвард

Клуб: «Динамо»

Показатели у ЮЧУ-2023/24: 16 матчей, 16 голов, 2 ассиста

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

17-летний центрфорвард «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко, который отпразднует совершеннолетие уже 11 января, на текущий момент является безоговорочным лидером в бомбардирской гонке юношеского чемпионата Украины. Пономаренко имеет фантастический показатель в 16 забитых мячей в 16 поединках. Лишь в 6 матчах он уходил с поля без забитого мяча, зато по два раза оформлял хет-трик и дубль.

Именно Пономаренко является лидером ЮЧУ-2023/24 по показателю ожидаемых голов – 12,21xG. При этом, забивает Матвей значительно больше, чем мог бы, если руководствоваться этим теоретическим расчетным показателем. Также Пономаренко занимает первые места в юношеском первенстве по количеству нанесенных ударов по воротам соперника (84), касаниям в штрафной соперника (87) и офсайдам (20). Это типичный центрфорвард с отличным инстинктом хищника, который способен оказываться на мяче в самый подходящий для этого момент, что приносит множество проблем защитникам команд-соперниц.

Выдающуюся результативность Пономаренко демонстрирует не только за юниоров «Динамо», но в юниорских сборных Украины. Прямо сейчас на счету Матвея 8 голов в 6 поединках за Украину U-17, 2 гола в 3 матчах за Украину U-18 и 4 гола в 5 матчах за Украину U-19. За счет отменной антропометрии (рост Пономаренко – 188 сантиметров) молодой форвард юниорской команды «Динамо» отлично чувствует себя в воздухе и несет опасность со «второго этажа», благодаря чему важным оружием «бело-синих» U-19 являются навесы.

Стоит отметить, что Матвей Пономаренко уже дебютировал в украинской Премьер-лиге, что правда провел на поле лишь две минуты в рамках одного поединка. Премьерной для молодого форварда на элитарном уровне стала игра против «Шахтера» (0:1), состоявшаяся 3 ноября минувшего года и оказавшаяся последней на тренерском мостике «бело-синих» для Мирчи Луческу. Опытный румынский наставник дал Пономаренко возможность дебютировать, выпустив на замену на 88-й минуте вместо Назара Волошина. Возможно, тем самым Луческу открыл для Матвея долгий и успешный путь в профессиональном футболе. По крайней мере, задерживаться на уровне юниоров с такими задатками и талантом Пономаренко вряд ли стоит, и если уж не в «Динамо», то нужно проситься в аренду в другой коллектив ради шанса конкурировать за место в первой команде.

Андрей Китела

Возраст: 19 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: правый защитник

Клуб: «Рух»

Показатели у ЮЧУ-2023/24: 15 матчей, 3 гола, 2 ассиста

ФК Рух. Андрей Китела

Правый защитник Андрей Китела является одним из многих воспитанников академии «Карпат», которые после начала проблемных процессов во львовском клубе, перебрались в ряды «Руха». За практически три года в этом клубе Китела дорос до статуса капитана команды U-19, однако замахнуться на нечто большее для него пока весьма проблематично. И дело не в статистических показателях или игровых характеристиках Андрея (тут как раз полный порядок, о чем поговорим чуть ниже), а в невероятной конкуренции на позиции правого бека в «Рухе». Прямо сейчас для Кителы будет очень тяжело вытеснить уже заметно куда более опытных на уровне взрослого футбола Алексея Сыча и Виталия Романа.

По этой причине Китела продолжает выступать в ЮЧУ, и в сезоне-2023/24 является лидером турнира по количеству выполненных передач вразрез (34) и навесов (91), вторым – по умным передачам (12) и третьим – по пасам в финальную треть (146) и пасам с продвижением (186). Да, непосредственно при выполнении оборонительных функций у Кителы случаются досадные промахи и оплошности, но здесь все поправимо – куда важнее, что Андрей понимает принципы современного футбола и способен работать по всей «бровке», обеспечивая эффективный переход своей команды из обороны в атаку.

В украинской Премьер-лиге Китела дебютировал еще в октябре 2022 года, когда наставником «Руха» был Леонид Кучук. На момент выхода на поле Андрею было 17 лет 10 месяцев и 6 дней, однако с тех пор он сыграл за первую команду львовян еще лишь 4 матча. Более того, в нынешнем сезоне Китела за «Рух» не играл, и лишь дважды попадал в заявку на матчи УПЛ, так и оставшись в итоге на скамье запасных.

Очевидно, что Китела – футболист с весьма неплохим потенциалом, однако при сложившейся ситуации в «Рухе» руководству этого клуба стоит как следует подумать, что и как они планируют делать в отношении Андрея. Оставлять такого футболиста надолго в юношеской команде – означает искусственно ограничивать его возможность для роста и прогресса, и при неспособности прямо сейчас выигрывать конкуренцию у Сыча и Романа, Кителу, вероятно, лучше попросту отпустить в аренду в другой клуб, чтобы там он имел полноценную возможность играть на уровне элитарного дивизиона. Иначе через год, как и в упоминавшейся ситуации с Базаевым, мы будем констатировать, что «воз и ныне там», то есть Китела по-прежнему в «Рухе» U-19.

Тарас Михавко

Возраст: 18 лет

Гражданство: Украина

Амплуа: центральный защитник

Клуб: «Динамо»

Показатели у ЮЧУ-2023/24: 16 матчей, 1 гол, 1 ассист

ФК Динамо. Тарас Михавко

В мае минувшего года в уже фактически безнадежной для его тогдашней команды ситуации Тарас Михавко дебютировал в украинской Премьер-лиге в составе «Львова» – клуба, академию которого этот центральный защитник прошел до этого. До завершения сезона-2022/23 Михавко успел сыграть еще три поединка в элитарном дивизионе отечественного футбола, а затем «Львов» вылетел и де-факто прекратил существование как профессиональный клуб.

После ухода из «Львова» у Михавко был как минимум один очень интересный вариант для продолжения карьеры. В услугах талантливого украинца был заинтересован клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд». «Черные коты» были готовы подписать Тараса без предварительного просмотра с прицелом на выступления за молодежную команду, однако Михавко отказался лететь в Англию и в конечном итоге принял приглашение от «Динамо».

В «Динамо» Михавко пока исключительно играет за команду U-19, где выглядит очень и очень убедительно. Тарас выполняет огромный объем работы на поле (в среднем 98 технико-тактических действий за 90 минут при их успешности в 73%), прекрасно проявляет себя в единоборствах (61% выигранных дуэлей), а еще является представителем достаточно редкого в европейском футболе амплуа – Михавко левоногий центральный защитник, и классных центрбеков с рабочей левой на топ-уровне гораздо меньше, чем их коллег-правшей.

В ЮЧУ-2023/24 Михавко является лидером турнира по общему числу выполненных пасов (1123), причем с большим отрывом от второго места (984 у Авраменко из «Днепра-1»). Также Тарас № 1 в первенстве по длинным передачам (213), пасам в финальную треть (218) и пасам с продвижением (237). Непосредственно в оборонительной работе Михавко в текущем сезоне имеет возможность проявить себя во всей красе не так часто, однако он все равно в топе ЮЧУ-2023/24 по эффективности ведения верховой борьбы (74,29% выигранных дуэлей).

Безусловно, путь в первую команду «Динамо» для Михавко пока видится весьма непростым, однако учитывая перманентные проблемы «бело-синих» в этой линии, а также смену главного тренера, не стоит исключать случая, при котором Тарасу дадут шанс показать себя на зимних сборах, и он им воспользуется, как сумел это с ходу же сделать после трансфера в «Динамо» U-19. По крайней мере, пять раз в заявке на матчи УПЛ-2023/24 Михавко уже оказывался, из них дважды – у Александра Шовковского.