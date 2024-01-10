5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2023/24, заслуживших шанс в УПЛ
Алексей Сливченко выделяет очередную «порцию» молодых талантов, которым пора на повышение
Год назад мы представили свою версию наиболее ярких персоналий того розыгрыша юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс попробовать силы в УПЛ. Из той пятерки молодых футболистов спустя 12 месяцев четверо смогли проявить себя и стать игроками основных составов команд отечественной Премьер-лиги. Еще один – Ярослав Базаев из «Александрии» – продолжает оставаться видной фигурой на уровне юношеского чемпионата, успел дебютировать и в УПЛ, но в элите пока не зарекомендовал себя, хотя все шансы сделать это в ближайшем будущем сохраняет.
Сегодня мы предпримем очередную попытку немножко «заглянуть за горизонт», и выделим новую «порцию» молодых талантов юношеского чемпионата Украины уже сезона-2023/24, которым, с точки зрения автора, пора сделать уверенный шаг в карьере и попробовать силы в УПЛ – возможно, прямо по весне…
Виктор Долгий
Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: голкипер
Клуб: «Александрия»
Показатели у ЮЧУ-2023/24: 15 матчей, 15 пропущенных мячей
Виктор Долгий, который родился в 2004 году в Донецке, уже сейчас формально является игроком первой команды «Александрии». По крайней мере, на официальном сайте «желто-черных», этот голкипер значится именно в соответствующем списке футболистов клуба. Более того, в заявке «Александрии» на сезон Виктор получил довольно престижный среди вратарей первый игровой номер. Что правда, пока это никак не продвинуло Долгого к реальному футболу элитарного уровня. Голкипер пока не сыграл ни одного матча за первую команду «Александрии», равно как не имеет на счету ни минуты игрового времени в УПЛ.
До «Александрии» Долгий на юношеском уровне выступал за ряд киевских команд, в том числе «Динамо». В феврале 2022 года перебрался в «Днепр-1», а в марте минувшего года оформил переход в «Александрию» на правах свободного агента. «Желто-черные» подписали с Долгим контракт на четыре с половиной года, продемонстрировав свою веру в потенциал и способность этого голкипера через какое-то время стать безоговорочным № 1 в команде, причем не только исходя из цифры на спине, но и по игровым заслугам.
Прямо сейчас Долгий является одним из лучших, если не лучшим, вратарей юношеского чемпионата Украины-2023/24. Он провел за «Александрию» U-19 15 поединков, в которых пропустил 15 мячей. В двух матчах, которые команда провела без Долгого в воротах, она пропустила еще 5 голов… Стоит отмечать, что по воротам Виктора соперники нанесли 80 ударов, и он совершил 65 сейвов, являясь по этому показателю вторым в рамках юношеского первенства. Также вторым Долгий является и по предотвращенным голам, которые высчитывает Wyscout (4,94).
Очевидно, что выиграть конкуренцию в первой команде у Никиты Шевченко в ближайшие месяцы Долгому вряд ли удастся, однако стать как минимум его дублером, «отодвинув» во вратарской клубной иерархии Георгия Ермакова, Виктору вполне по силам. Равно как и наконец-то дебютировать в УПЛ по весне. В конце концов, если уж и не в «Александрии», то, возможно, в аренде в другой команде элитарного дивизиона – над этим «желто-черным» стоит хорошенько задуматься, чтобы не замедлить темпы развития молодого футболиста, и не кусать локти впоследствии.
Артем Гусол
Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: левый / правый вингер
Клуб: «Колос»
Показатели у ЮЧУ-2023/24: 17 матчей, 6 голов, 1 ассист
Артем Гусол является воспитанником академий столичного «Арсенала» и ковалевского «Колоса», в структуре которого находится с 2021 года. Это правоногий фланговый атакующий полузащитник, который способен сыграть как справа, так и слева, причем без особых потерь в качестве и остроте. Гусол как минимум на фоне сверстников выделяется пристойной скоростью и отличной техникой. В юношеском чемпионате Украины вингер имеет один из лучших показателей по обводкам в пересчете на 90 минут (9,16), причем их эффективность также весьма высока (почти 56%).
После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Гусол на несколько месяцев уехал в Италию, где выступал за местную команду «Камизано», но осенью 2022 года вернулся в Украину и продолжил выступать в структуре «Колоса», где пользуется не только заслуженным авторитетом, но и доверием со стороны тренерского штаба, причем даже первой команды.
Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк дал возможность Гусолу дебютировать в УПЛ еще в апреле минувшего года – в матче против «Шахтера» (1:3), причем на момент выхода на поле Артему было всего 17 лет 3 месяца и 23 дня. После этого вингер сыграл еще несколько поединков в УПЛ в концовке минувшего сезона, выходя в самых концовках матчей. А вот в текущем розыгрыше элитарного дивизиона Вишняк пока Гусолу возможностей сыграть в первой команде не предоставлял, хотя Артем выдал абсолютно выдающийся поединок в рамках юношеского чемпионата против «Динамо» U-19, забив три мяча, и позволив своей команде отпраздновать волевую и сенсационную победу со счетом 4:3.
Сложно сказать, имеет ли Вишняк какие-то планы на Гусола в первой команде уже по весне, однако этот молодой вингер, если сумеет успешно преодолеть фазу перехода во взрослый футбол, способен добавить опциональных возможностей для «Колоса». В первую очередь, за счет своего умения продвигать мяч вперед при помощи рывков. В этом компоненте Артем прямо сейчас лучший в ЮЧУ-2023/24, и подобный скилл может очень пригодиться команде Вишняка, преимущественно действующей на контратаках и не стремящейся подолгу контролировать мяч (средний показатель владения у «Колоса» составляет 44,6% – третий снизу среди всех коллективов УПЛ).
Матвей Пономаренко
Возраст: 17 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центрфорвард
Клуб: «Динамо»
Показатели у ЮЧУ-2023/24: 16 матчей, 16 голов, 2 ассиста
17-летний центрфорвард «Динамо» U-19 Матвей Пономаренко, который отпразднует совершеннолетие уже 11 января, на текущий момент является безоговорочным лидером в бомбардирской гонке юношеского чемпионата Украины. Пономаренко имеет фантастический показатель в 16 забитых мячей в 16 поединках. Лишь в 6 матчах он уходил с поля без забитого мяча, зато по два раза оформлял хет-трик и дубль.
Именно Пономаренко является лидером ЮЧУ-2023/24 по показателю ожидаемых голов – 12,21xG. При этом, забивает Матвей значительно больше, чем мог бы, если руководствоваться этим теоретическим расчетным показателем. Также Пономаренко занимает первые места в юношеском первенстве по количеству нанесенных ударов по воротам соперника (84), касаниям в штрафной соперника (87) и офсайдам (20). Это типичный центрфорвард с отличным инстинктом хищника, который способен оказываться на мяче в самый подходящий для этого момент, что приносит множество проблем защитникам команд-соперниц.
Выдающуюся результативность Пономаренко демонстрирует не только за юниоров «Динамо», но в юниорских сборных Украины. Прямо сейчас на счету Матвея 8 голов в 6 поединках за Украину U-17, 2 гола в 3 матчах за Украину U-18 и 4 гола в 5 матчах за Украину U-19. За счет отменной антропометрии (рост Пономаренко – 188 сантиметров) молодой форвард юниорской команды «Динамо» отлично чувствует себя в воздухе и несет опасность со «второго этажа», благодаря чему важным оружием «бело-синих» U-19 являются навесы.
Стоит отметить, что Матвей Пономаренко уже дебютировал в украинской Премьер-лиге, что правда провел на поле лишь две минуты в рамках одного поединка. Премьерной для молодого форварда на элитарном уровне стала игра против «Шахтера» (0:1), состоявшаяся 3 ноября минувшего года и оказавшаяся последней на тренерском мостике «бело-синих» для Мирчи Луческу. Опытный румынский наставник дал Пономаренко возможность дебютировать, выпустив на замену на 88-й минуте вместо Назара Волошина. Возможно, тем самым Луческу открыл для Матвея долгий и успешный путь в профессиональном футболе. По крайней мере, задерживаться на уровне юниоров с такими задатками и талантом Пономаренко вряд ли стоит, и если уж не в «Динамо», то нужно проситься в аренду в другой коллектив ради шанса конкурировать за место в первой команде.
Андрей Китела
Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: правый защитник
Клуб: «Рух»
Показатели у ЮЧУ-2023/24: 15 матчей, 3 гола, 2 ассиста
Правый защитник Андрей Китела является одним из многих воспитанников академии «Карпат», которые после начала проблемных процессов во львовском клубе, перебрались в ряды «Руха». За практически три года в этом клубе Китела дорос до статуса капитана команды U-19, однако замахнуться на нечто большее для него пока весьма проблематично. И дело не в статистических показателях или игровых характеристиках Андрея (тут как раз полный порядок, о чем поговорим чуть ниже), а в невероятной конкуренции на позиции правого бека в «Рухе». Прямо сейчас для Кителы будет очень тяжело вытеснить уже заметно куда более опытных на уровне взрослого футбола Алексея Сыча и Виталия Романа.
По этой причине Китела продолжает выступать в ЮЧУ, и в сезоне-2023/24 является лидером турнира по количеству выполненных передач вразрез (34) и навесов (91), вторым – по умным передачам (12) и третьим – по пасам в финальную треть (146) и пасам с продвижением (186). Да, непосредственно при выполнении оборонительных функций у Кителы случаются досадные промахи и оплошности, но здесь все поправимо – куда важнее, что Андрей понимает принципы современного футбола и способен работать по всей «бровке», обеспечивая эффективный переход своей команды из обороны в атаку.
В украинской Премьер-лиге Китела дебютировал еще в октябре 2022 года, когда наставником «Руха» был Леонид Кучук. На момент выхода на поле Андрею было 17 лет 10 месяцев и 6 дней, однако с тех пор он сыграл за первую команду львовян еще лишь 4 матча. Более того, в нынешнем сезоне Китела за «Рух» не играл, и лишь дважды попадал в заявку на матчи УПЛ, так и оставшись в итоге на скамье запасных.
Очевидно, что Китела – футболист с весьма неплохим потенциалом, однако при сложившейся ситуации в «Рухе» руководству этого клуба стоит как следует подумать, что и как они планируют делать в отношении Андрея. Оставлять такого футболиста надолго в юношеской команде – означает искусственно ограничивать его возможность для роста и прогресса, и при неспособности прямо сейчас выигрывать конкуренцию у Сыча и Романа, Кителу, вероятно, лучше попросту отпустить в аренду в другой клуб, чтобы там он имел полноценную возможность играть на уровне элитарного дивизиона. Иначе через год, как и в упоминавшейся ситуации с Базаевым, мы будем констатировать, что «воз и ныне там», то есть Китела по-прежнему в «Рухе» U-19.
Тарас Михавко
Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центральный защитник
Клуб: «Динамо»
Показатели у ЮЧУ-2023/24: 16 матчей, 1 гол, 1 ассист
В мае минувшего года в уже фактически безнадежной для его тогдашней команды ситуации Тарас Михавко дебютировал в украинской Премьер-лиге в составе «Львова» – клуба, академию которого этот центральный защитник прошел до этого. До завершения сезона-2022/23 Михавко успел сыграть еще три поединка в элитарном дивизионе отечественного футбола, а затем «Львов» вылетел и де-факто прекратил существование как профессиональный клуб.
После ухода из «Львова» у Михавко был как минимум один очень интересный вариант для продолжения карьеры. В услугах талантливого украинца был заинтересован клуб английского Чемпионшипа «Сандерленд». «Черные коты» были готовы подписать Тараса без предварительного просмотра с прицелом на выступления за молодежную команду, однако Михавко отказался лететь в Англию и в конечном итоге принял приглашение от «Динамо».
В «Динамо» Михавко пока исключительно играет за команду U-19, где выглядит очень и очень убедительно. Тарас выполняет огромный объем работы на поле (в среднем 98 технико-тактических действий за 90 минут при их успешности в 73%), прекрасно проявляет себя в единоборствах (61% выигранных дуэлей), а еще является представителем достаточно редкого в европейском футболе амплуа – Михавко левоногий центральный защитник, и классных центрбеков с рабочей левой на топ-уровне гораздо меньше, чем их коллег-правшей.
В ЮЧУ-2023/24 Михавко является лидером турнира по общему числу выполненных пасов (1123), причем с большим отрывом от второго места (984 у Авраменко из «Днепра-1»). Также Тарас № 1 в первенстве по длинным передачам (213), пасам в финальную треть (218) и пасам с продвижением (237). Непосредственно в оборонительной работе Михавко в текущем сезоне имеет возможность проявить себя во всей красе не так часто, однако он все равно в топе ЮЧУ-2023/24 по эффективности ведения верховой борьбы (74,29% выигранных дуэлей).
Безусловно, путь в первую команду «Динамо» для Михавко пока видится весьма непростым, однако учитывая перманентные проблемы «бело-синих» в этой линии, а также смену главного тренера, не стоит исключать случая, при котором Тарасу дадут шанс показать себя на зимних сборах, и он им воспользуется, как сумел это с ходу же сделать после трансфера в «Динамо» U-19. По крайней мере, пять раз в заявке на матчи УПЛ-2023/24 Михавко уже оказывался, из них дважды – у Александра Шовковского.
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