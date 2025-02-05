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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер
Украина. Премьер лига
05 февраля 2025, 10:06 |
769
0

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер

Молодой боливийский центрбек перебирается играть в Украину

05 февраля 2025, 10:06 |
769
0
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер
eldia.com.bo. Диего Арройо

19-летний центрбек «Боливара» Диего Арройо продан клубом в донецкий «Шахтер».

Об этом заявил президент «Боливара» Марсело Клауре, подтвердивший прежнюю информацию СМИ о том, что сделка обошлась украинскому клубу в 1 миллион долларов.

«Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому «Шахтеру» за 1 миллион долларов. «Шахтер» – это лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего самую передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодежи условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что вы внесете свой вклад в развитие донецкого «Шахтера» и заставите его гордиться вами», – написал Клауре.

По информации издания El Día, «Шахтер» выкупил 80% экономических прав на Арройо, а еще 20% останутся за «Боливаром».

Диего Арройо был на контракте в «Боливаре» с лета 2023 года, однако его также отправляли набираться опыта в аренду в молодежную команду бразильского клуба «Баия».

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Алексей Сливченко Источник: El Día
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