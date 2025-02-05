ОФИЦИАЛЬНО. Президент Боливара объявил о продаже Арройо в Шахтер

19-летний центрбек «Боливара» Диего Арройо продан клубом в донецкий «Шахтер».

Об этом заявил президент «Боливара» Марсело Клауре, подтвердивший прежнюю информацию СМИ о том, что сделка обошлась украинскому клубу в 1 миллион долларов.

«Талантливые боливийские игроки продолжают свой путь в мировом футболе. Я рад объявить об исторической продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо донецкому «Шахтеру» за 1 миллион долларов. «Шахтер» – это лучшая команда Украины. Это один из результатов нашего проекта по развитию игроков, использующего самую передовую в мире методологию City Football Group. Я всегда говорил, что если мы предоставим боливийским детям и молодежи условия для развития их способностей, мы сможем создать новое поколение спортсменов и, прежде всего, лучших людей. Поздравляем, Диего Арройо! Я уверен, что вы внесете свой вклад в развитие донецкого «Шахтера» и заставите его гордиться вами», – написал Клауре.

По информации издания El Día, «Шахтер» выкупил 80% экономических прав на Арройо, а еще 20% останутся за «Боливаром».

Диего Арройо был на контракте в «Боливаре» с лета 2023 года, однако его также отправляли набираться опыта в аренду в молодежную команду бразильского клуба «Баия».