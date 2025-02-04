Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки

Центральный защитник «Боливара» и сборной Боливии U-20 Диего Арройо продолжит карьеру в чемпионате Украины – в услугах футболиста заинтересован донецкий «Шахтер».

Сообщается, что стороны провели успешные переговоры, поэтому переход 19-летнего игрока находится на финальной стадии:

«Клуб «Боливар» достиг соглашения о переходе Диего Арройо в донецкий «Шахтер» за один миллион долларов. Кроме того, Академия сохранит за собой процент экономических прав игрока, что обеспечит ей прибыль в случае будущей продажи».

Арройо дебютировал в первой команде осенью прошлого года, провел три матча в чемпионате. Имеет опыт выступлений в сборной Боливии U-20, где сыграл четыре поединка на Чемпионате Южной Америки U-20.