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  4. Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 14:45 |
1286
1

Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки

Диего Арройо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время

04 февраля 2025, 14:45 |
1286
1
Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки
X. Диего Арройо

Центральный защитник «Боливара» и сборной Боливии U-20 Диего Арройо продолжит карьеру в чемпионате Украины – в услугах футболиста заинтересован донецкий «Шахтер».

Сообщается, что стороны провели успешные переговоры, поэтому переход 19-летнего игрока находится на финальной стадии:

«Клуб «Боливар» достиг соглашения о переходе Диего Арройо в донецкий «Шахтер» за один миллион долларов. Кроме того, Академия сохранит за собой процент экономических прав игрока, что обеспечит ей прибыль в случае будущей продажи».

Арройо дебютировал в первой команде осенью прошлого года, провел три матча в чемпионате. Имеет опыт выступлений в сборной Боливии U-20, где сыграл четыре поединка на Чемпионате Южной Америки U-20.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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Diesel
Шахтар рішуче вийшов на трансферний ринок. Буде мабуть 3-4 нових гравця це точно
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