Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки
Диего Арройо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время
Центральный защитник «Боливара» и сборной Боливии U-20 Диего Арройо продолжит карьеру в чемпионате Украины – в услугах футболиста заинтересован донецкий «Шахтер».
Сообщается, что стороны провели успешные переговоры, поэтому переход 19-летнего игрока находится на финальной стадии:
«Клуб «Боливар» достиг соглашения о переходе Диего Арройо в донецкий «Шахтер» за один миллион долларов. Кроме того, Академия сохранит за собой процент экономических прав игрока, что обеспечит ей прибыль в случае будущей продажи».
Арройо дебютировал в первой команде осенью прошлого года, провел три матча в чемпионате. Имеет опыт выступлений в сборной Боливии U-20, где сыграл четыре поединка на Чемпионате Южной Америки U-20.
El Club Bolívar ha llegado a un acuerdo para la transferencia de Diego Arroyo al Shakhtar Donetsk por un millón de dólares. Además, la Academia conservará un porcentaje de los derechos económicos del jugador, asegurando así una ganancia en caso de una futura venta. pic.twitter.com/RmUgmmkq9m— Proyecto Bolívar NB (@ProyectoBolivar) February 4, 2025
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