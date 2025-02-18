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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:38
164
1

Защитник Милана: «Мы знаем, что делать, чтобы выйти в 1/8 финала»

Фикайо Томори готов к ответной встрече с «Фейеноордом»

18 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:38
164
1
Защитник Милана: «Мы знаем, что делать, чтобы выйти в 1/8 финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фикайо Томори

Защитник «Милана» Фикайо Томори на предматчевой конференции поговорил об ответном поединке с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась поражением итальянского клуба со счетом 0:1.

«Как защитники, мы всегда стремимся не пропустить. Мы знаем, какими качествами обладаем, и игра без пропущенных голов была всегда важна. Но даже если мы пропустим, мы не должны терять концентрацию – мы должны продолжать верить в то, что хотим сделать. Мы должны быть сосредоточены на победе, что бы ни случилось.

Собираемся просмотреть игру сегодня и понять, что нужно улучшить, хотя мы уже обсудили это между собой. Мы знаем, что проиграли, и что их нападающие играли хорошо, даже иногда агрессивно.

Мы знаем, что в первом матче мы не сыграли так, как хотели, но мы знаем, что делать в ответном матче, чтобы выйти в 1/8 финала. Мы готовы и жаждем победы», – сказал Томори.

Второй поединок между «Миланом» и «Фейеноордом» состоится 18 февраля на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи запланировано в 19:45 по киевскому времени.

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Фикайо Томори Милан Фейеноорд Лига чемпионов пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Mark4854590
На папері Мілан має проходити нідерландців. Але зараз команда непередбачувана. Тож все може бути
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