Защитник Милана: «Мы знаем, что делать, чтобы выйти в 1/8 финала»
Фикайо Томори готов к ответной встрече с «Фейеноордом»
Защитник «Милана» Фикайо Томори на предматчевой конференции поговорил об ответном поединке с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась поражением итальянского клуба со счетом 0:1.
«Как защитники, мы всегда стремимся не пропустить. Мы знаем, какими качествами обладаем, и игра без пропущенных голов была всегда важна. Но даже если мы пропустим, мы не должны терять концентрацию – мы должны продолжать верить в то, что хотим сделать. Мы должны быть сосредоточены на победе, что бы ни случилось.
Собираемся просмотреть игру сегодня и понять, что нужно улучшить, хотя мы уже обсудили это между собой. Мы знаем, что проиграли, и что их нападающие играли хорошо, даже иногда агрессивно.
Мы знаем, что в первом матче мы не сыграли так, как хотели, но мы знаем, что делать в ответном матче, чтобы выйти в 1/8 финала. Мы готовы и жаждем победы», – сказал Томори.
Второй поединок между «Миланом» и «Фейеноордом» состоится 18 февраля на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи запланировано в 19:45 по киевскому времени.
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