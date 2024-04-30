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  4. ВИДЕО. Милевский устроил партнерам «разнос» в раздевалке
Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 18:16 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:21
2560
3

ВИДЕО. Милевский устроил партнерам «разнос» в раздевалке

Артем за короткий срок стал капитаном команды

30 апреля 2024, 18:16 | Обновлено 30 апреля 2024, 18:21
2560
3
ВИДЕО. Милевский устроил партнерам «разнос» в раздевалке
Instagram. Артем Милевский

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, состоялся матч 4-го тура ХФЛ между медиафутбольными командами IGNIS и FC Rutakorets. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев.

Пресс-служба медиакоманды IGNIS поделилась видеороликом, как экс-игрок «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский мотивирует своих партнеров. Игрок выступил в раздевалке после проигранного первого тайма своей команды и раскритиковал игру партнеров. Можно увидеть, что у Артема на левой руке капитанская повязка.

Ранее Артем Милевский «на повышенных тонах» поговорил с арбитром матча медиалиги.

ВИДЕО. Милевский устроил команде IGNIS «разнос» в раздевалке

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видео драка Артем Милевский
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 4
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Boodya
Щось занадто багато Мілевського в цьому році. Не здається вам?
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Harun Bakircioğlu
Ни дня без Милевского и Мудрика! Новости которые мы не просили
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+1
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