ВИДЕО. Милевский устроил партнерам «разнос» в раздевалке

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, состоялся матч 4-го тура ХФЛ между медиафутбольными командами IGNIS и FC Rutakorets. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу номинальных хозяев.

Пресс-служба медиакоманды IGNIS поделилась видеороликом, как экс-игрок «Динамо» и сборной Украины по футболу Артем Милевский мотивирует своих партнеров. Игрок выступил в раздевалке после проигранного первого тайма своей команды и раскритиковал игру партнеров. Можно увидеть, что у Артема на левой руке капитанская повязка.

Ранее Артем Милевский «на повышенных тонах» поговорил с арбитром матча медиалиги.

ВИДЕО. Милевский устроил команде IGNIS «разнос» в раздевалке