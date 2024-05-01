ITF01 мая 2024, 13:31 | Обновлено 01 мая 2024, 13:32
323
0
Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Грузии
Украинка оказалась сильне Эвелины Ласкевич
01 мая 2024, 13:31 | Обновлено 01 мая 2024, 13:32
323
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) пробилась в 1/4 финала на хардовом турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка переиграла Эвелину Ласкевич (№542 WTA).
Лопота. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Эвелина Ласкевич – 6:2, 5:7, 6:2
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сразится против Кетрин Харрисон из США (№490 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2024, 10:15 43
Киевляне права на осечку не имеют и ее, судя по всему, не допустят
Футбол | 30 апреля 2024, 19:00 11
Настоящая классика европейского клубного футбола
Футбол | 01.05.2024, 01:05
Теннис | 01.05.2024, 07:54
Футбол | 01.05.2024, 07:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2024, 09:38
29.04.2024, 19:30 18
30.04.2024, 12:10 12
01.05.2024, 07:22 7
29.04.2024, 10:00 7
Футбол
30.04.2024, 14:44 19
29.04.2024, 14:53 14