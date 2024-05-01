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ITF
01 мая 2024, 13:31 | Обновлено 01 мая 2024, 13:32
323
0

Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Грузии

Украинка оказалась сильне Эвелины Ласкевич

01 мая 2024, 13:31 | Обновлено 01 мая 2024, 13:32
323
0
Снигур обыграла еще одну теннисистку без флага на турнире ITF в Грузии
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) пробилась в 1/4 финала на хардовом турнире ITF W50 в Лопоте (Грузия).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка переиграла Эвелину Ласкевич (№542 WTA).

Лопота. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Эвелина Ласкевич – 6:2, 5:7, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сразится против Кетрин Харрисон из США (№490 WTA).

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Дарья Снигур ITF Лопота
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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