Брайтон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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