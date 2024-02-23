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Англия
23 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 23 февраля 2024, 09:26
42
0

Брайтон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 17:00 матч чемпионата Англии

23 февраля 2024, 09:21 | Обновлено 23 февраля 2024, 09:26
42
0
Брайтон – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко (слева)

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Эвертон».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брайтон – Эвертон
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Брайтон Брайтон - Эвертон Эвертон чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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