Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед

Сегодня, 24 февраля, проходят матчи 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон», за который полный матч провел украинский защитник Виталий Миколенко, сыграл на выезде вничью с «Брайтоном», который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

«Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из пяти побед подряд, сенсационно проиграв на Олд Траффорд «Фулхэму». Победу для лондонцев вырвал Алекс Ивоби на 90+7 минуте.

Уверенные победы также одержали «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2

Голы: Магуайр, 89 – Басси, 65, Ивоби, 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Линделеф (Антони, 90), Каземиро (Мактоминей, 53), Бруну Фернандеш, Майну (Диалло, 80), Форсон (Эриксен, 53), Гарначо, Рэшфорд.



Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Рид (Траоре, 77), Уилсон (Диоп, 81), Перейра (Кэрни, 68), Лукич, Ивоби, Родриго Муниз.

Брайтон – Эвертон – 1:1

Гол: Данк, 90+5 – Брантуэйт, 73.

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:2

Голы: Уоткинс, 6, Дугалс Луиз, 29, 39, Бейли, 61 – Ниакате, 45+5, Гиббс-Уайт, 48.

Кристал Пэлас – Бернли – 3:0

Голы: Ричард, 68, Аю, 72, Матета, 77 (пен)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

FT. We come away with a point on the road after Branthwaite's stunning strike was cancelled out late on.



🕊 1-1 🔵 #BHAEVE pic.twitter.com/yRoSOA4ody