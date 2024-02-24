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Астон Вилла
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Англия
24 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 24 февраля 2024, 19:25
767
2

Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед

Состоялись четыре матча 26-го тура АПЛ

24 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 24 февраля 2024, 19:25
767
2
Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Брайтоном. Фулхэм шокировал Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 24 февраля, проходят матчи 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Эвертон», за который полный матч провел украинский защитник Виталий Миколенко, сыграл на выезде вничью с «Брайтоном», который возглавляет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

«Манчестер Юнайтед» прервал свою серию из пяти побед подряд, сенсационно проиграв на Олд Траффорд «Фулхэму». Победу для лондонцев вырвал Алекс Ивоби на 90+7 минуте.

Уверенные победы также одержали «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас».

АПЛ. 26-й тур, 24 февраля

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2
Голы: Магуайр, 89 – Басси, 65, Ивоби, 90+7

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Линделеф (Антони, 90), Каземиро (Мактоминей, 53), Бруну Фернандеш, Майну (Диалло, 80), Форсон (Эриксен, 53), Гарначо, Рэшфорд.

Фулхэм: Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Рид (Траоре, 77), Уилсон (Диоп, 81), Перейра (Кэрни, 68), Лукич, Ивоби, Родриго Муниз.

Брайтон – Эвертон – 1:1
Гол: Данк, 90+5 – Брантуэйт, 73.

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:2
Голы: Уоткинс, 6, Дугалс Луиз, 29, 39, Бейли, 61 – Ниакате, 45+5, Гиббс-Уайт, 48.

Кристал Пэлас – Бернли – 3:0
Голы: Ричард, 68, Аю, 72, Матета, 77 (пен)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Remark
П ляяя, не могли вже дотримати ту перемогу, ще й у більшості!? Ну то тиц-піздиц.
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0
Микола Захарченко
Евертон з Миколенком не втримав перемогу наприкінці додаткового часу проти " Брайтона " Де Дзербі  .Таке враження , що Евертон краще виглядав , коли команди були у рівних складах , а потім притиснувся до своїх воріт , щоб відстояти перемогу. Але не так сталося , як гадалося... А надважлива перемога була так близько .
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