24 февраля на «Амекс» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон» сыграет против «Эвертона». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда в этом сезоне оказалась в непривычной, хотя и приятной ситуации. Она смогла по итогам прошлого розыгрыша АПЛ, уже при Де Дзерби, выбраться на максимальное для себя 6-е место. Таким образом, Альбион дебютировал в Лиге Европы, причем удачно: британцы выиграли свою группу, и в плей-офф начнут только с 1/8 финала. Вот только эта дополнительная нагрузка аукается на внутренних турнирах. Хотя, например, 0:4 с Лутоном были в январе, когда никакими еврокубками и не пахло, просто стабильности не хватает. Впрочем, с другой стороны, и в кубке коллектив до сих пор продолжает борьбу - в крайнем раунде получилось обыграть Шеффилд Юнайтед. И в АПЛ пока что остается шансы повторить, как минимум, успех прошлого цикла. С теми же клинками, но уже в чемпионате, оформили 5:0 на выезде, правда, в большинстве.

Эвертон

Клуб вынужден тоже сражаться с непривычными вызовами. Но у них треволнения, в отличие от Брайтона, неприятные: команда стала первой, которая попала под санкции из-за превышения расходов над прибылями. Если прибавить отобранные контролерами финансового фэйр-плей очки, то синие бы комфортно шли в середине таблицы, не намного отставая от своего следующего противника. Но сейчас идет борьба за выживание. И в ее разрезе неплохие результаты в виде ничьих с Фулхэмом и Тоттенхэмом становятся недостаточными. Тем более что за ними последовало вполне ожидаемое поражение: пропустили 2 безответных мяча от Холанда, что и обеспечило успех Сити. В понедельник с Кристал Пэлас явно хотелось выиграть, но в итоге все закончилось ничьей. И ее, впрочем, хватило, чтобы догнать Лутон по очкам.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах Премьер-Лиги стороны строго обменивались выездными победами. Но в этом розыгрыше в Ливерпуле была ничья 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом чаек. Но гости в силу турнирной ситуации обязаны давать бой - тут ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).