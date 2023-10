Наполи провел переговоры с Антонио Конте

Итальянский «Наполи» сегодня провел первые переговоры с Антонио Конте, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Неаполя хочет видеть 54-летнего специалиста во главе команды. Сейчас «Наполи» тренирует испанец Руди Гарсия, но, похоже, скоро он будет уволен за неудовлетворительные результаты.

Отмечается, что финальное решение по Конте еще не принято, ведь клубу надо взвесить все «за» и «против» и обсудить многие детали с самим Антонио.

«Наполи» заметно деградировал по сравнению с предыдущим сезоном. Если в прошлой кампании за первые 8 туров Серии А команда набрала 20 очков, то сейчас имеет в своем активе лишь 14 баллов.

