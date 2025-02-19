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  4. Планы не меняются. Аталанта попрощается со своим лидером
Италия
19 февраля 2025, 22:39 |
663
0

Планы не меняются. Аталанта попрощается со своим лидером

Адемлоа Лукман летом уйдет из ломбардского клуба

19 февраля 2025, 22:39 |
663
0
Планы не меняются. Аталанта попрощается со своим лидером
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Бергамская «Аталанта» не изменила планов относительно своего лидера и форварда Адемлоы Лукмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщается, в ближайшие сутки ломбардцы будут прояснять ситуацию с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, но своих планов не поменяют. Трансфер 27-летнего Лукмана планировался еще прошлым летом и в нынешнее межсезонье он должен состояться.

В нынешнем сезоне в составе «Аталанты» Адемола Лукман сыграл 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что вчера, 19 февраля, нигерийский форвард не реализовал пенальти в матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 против бельгийского «Брюгге». После встречи Гасперини назвал Лукмана худшим исполнителем пенальти, которого он когда-либо видел.

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Аталанта Адемола Лукман трансферы Серии A Фабрицио Романо
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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