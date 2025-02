Планы не меняются. Аталанта попрощается со своим лидером

Бергамская «Аталанта» не изменила планов относительно своего лидера и форварда Адемлоы Лукмана, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщается, в ближайшие сутки ломбардцы будут прояснять ситуацию с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, но своих планов не поменяют. Трансфер 27-летнего Лукмана планировался еще прошлым летом и в нынешнее межсезонье он должен состояться.

В нынешнем сезоне в составе «Аталанты» Адемола Лукман сыграл 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что вчера, 19 февраля, нигерийский форвард не реализовал пенальти в матче 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 против бельгийского «Брюгге». После встречи Гасперини назвал Лукмана худшим исполнителем пенальти, которого он когда-либо видел.

