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  4. «Самый худший». Наставник Аталанты раскритиковал игрока собственной команды
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 13:35 |
687
0

«Самый худший». Наставник Аталанты раскритиковал игрока собственной команды

Джан Пьеро Гасперини недоволен действиями Адемолы Лукмана

19 февраля 2025, 13:35 |
687
0
«Самый худший». Наставник Аталанты раскритиковал игрока собственной команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» уступила бельгийскому «Брюгге» (1:3) и вылетела с турнира – в первом поединке также проиграли (1:2).

На 61-й минуте нигерийский нападающий Адемола Лукман («Аталанта») не реализовал пенальти и не воспользовался возможностью сократить отставание в счете. Наставник итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини не добирал слов и резко раскритиковал подопечного:

«Пенальти? Он не должен был его пробивать. Адемола – один из самых худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел за всю карьеру тренера.

Мы договорились, что пенальти может бить только Ретеги или де Кетеларе. Очевидно, Лукман был в эйфории, потому что забил один гол и принял такое решение. Это был неприятный и непонятный жест со стороны футболиста. После этого игра погасла», – сказал Гасперини.

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Лига чемпионов Брюгге Аталанта Аталанта - Брюгге Джан Пьеро Гасперини Адемола Лукман пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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