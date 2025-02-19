«Самый худший». Наставник Аталанты раскритиковал игрока собственной команды

18 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» уступила бельгийскому «Брюгге» (1:3) и вылетела с турнира – в первом поединке также проиграли (1:2).

На 61-й минуте нигерийский нападающий Адемола Лукман («Аталанта») не реализовал пенальти и не воспользовался возможностью сократить отставание в счете. Наставник итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини не добирал слов и резко раскритиковал подопечного:

«Пенальти? Он не должен был его пробивать. Адемола – один из самых худших исполнителей пенальти, которых я когда-либо видел за всю карьеру тренера.

Мы договорились, что пенальти может бить только Ретеги или де Кетеларе. Очевидно, Лукман был в эйфории, потому что забил один гол и принял такое решение. Это был неприятный и непонятный жест со стороны футболиста. После этого игра погасла», – сказал Гасперини.