Перес выбрал сенсационного фаворита на замену Анчелотти. Это не Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес провел изучение кандидатов на место нового главного тренера «Реала».

У нынешнего наставника «бланкос» Карло Анчелотти летом 2026 года истекает контракт. Итальянец может покинуть клуб еще раньше – после завершения текущего сезона.

Перес видит фаворитом на замену Анчелотти нынешнего наставника английского «Борнмута» Андони Ираолу. «Реалу» придется выиграть конкуренцию у «Тоттенхэма», который также претендует на испанского тренера.

Среди альтернатив есть также наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось о том, что в Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций.