Перес выбрал сенсационного фаворита на замену Анчелотти. Это не Алонсо
Мадридский клуб может возглавить Андони Ираола
Президент «Реала» Флорентино Перес провел изучение кандидатов на место нового главного тренера «Реала».
У нынешнего наставника «бланкос» Карло Анчелотти летом 2026 года истекает контракт. Итальянец может покинуть клуб еще раньше – после завершения текущего сезона.
Перес видит фаворитом на замену Анчелотти нынешнего наставника английского «Борнмута» Андони Ираолу. «Реалу» придется выиграть конкуренцию у «Тоттенхэма», который также претендует на испанского тренера.
Среди альтернатив есть также наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Ранее сообщалось о том, что в Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций.
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