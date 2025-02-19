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  4. Перес выбрал сенсационного фаворита на замену Анчелотти. Это не Алонсо
Испания
19 февраля 2025, 22:35 |
1355
1

Перес выбрал сенсационного фаворита на замену Анчелотти. Это не Алонсо

Мадридский клуб может возглавить Андони Ираола

19 февраля 2025, 22:35 |
1355
1
Перес выбрал сенсационного фаворита на замену Анчелотти. Это не Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Президент «Реала» Флорентино Перес провел изучение кандидатов на место нового главного тренера «Реала».

У нынешнего наставника «бланкос» Карло Анчелотти летом 2026 года истекает контракт. Итальянец может покинуть клуб еще раньше – после завершения текущего сезона.

Перес видит фаворитом на замену Анчелотти нынешнего наставника английского «Борнмута» Андони Ираолу. «Реалу» придется выиграть конкуренцию у «Тоттенхэма», который также претендует на испанского тренера.

Среди альтернатив есть также наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось о том, что в Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций.

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Андони Ираола назначение тренера Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Dysear
Вже краще брати Хабі Алонсо, який довів що може грати в системний футбол у європейському клубі. Ще й до цього всього легендарний гравець Реалу, хороша історія вийде
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