Возвращение легенды. Терри будет работать с Челси

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри объявил и возвращении в клуб в новом амплуа. Он будет работать в клубной академии.

С апреля текущего года Терри работал в тренерском штабе Дина Смита в «Лестере». Однако после того, как команда вылетела из АПЛ, он остался без работы.

Напомним, Терри является воспитанником «Челси» и провел за клуб 19 лет профессиональной карьеры. Покидал клуб лишь для аренды в «Ноттингем Форест» в 2000 году, а последний сезон в карьере провел в «Астон Вилле», в которой позже работал три года в качестве ассистента главного тренера.

I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/QBJtPUoPdm