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  4. Возвращение легенды. Терри будет работать с Челси
Англия
08 июля 2023, 13:34 |
648
0

Возвращение легенды. Терри будет работать с Челси

Экс-капитан «Синих» будет работать в клубной академии

08 июля 2023, 13:34 |
648
0
Возвращение легенды. Терри будет работать с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри объявил и возвращении в клуб в новом амплуа. Он будет работать в клубной академии.

С апреля текущего года Терри работал в тренерском штабе Дина Смита в «Лестере». Однако после того, как команда вылетела из АПЛ, он остался без работы.

Напомним, Терри является воспитанником «Челси» и провел за клуб 19 лет профессиональной карьеры. Покидал клуб лишь для аренды в «Ноттингем Форест» в 2000 году, а последний сезон в карьере провел в «Астон Вилле», в которой позже работал три года в качестве ассистента главного тренера.

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Джон Терри Челси фото
Источник Sport.ua
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