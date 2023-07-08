Возвращение легенды. Терри будет работать с Челси
Экс-капитан «Синих» будет работать в клубной академии
Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри объявил и возвращении в клуб в новом амплуа. Он будет работать в клубной академии.
С апреля текущего года Терри работал в тренерском штабе Дина Смита в «Лестере». Однако после того, как команда вылетела из АПЛ, он остался без работы.
Напомним, Терри является воспитанником «Челси» и провел за клуб 19 лет профессиональной карьеры. Покидал клуб лишь для аренды в «Ноттингем Форест» в 2000 году, а последний сезон в карьере провел в «Астон Вилле», в которой позже работал три года в качестве ассистента главного тренера.
I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/QBJtPUoPdm— John Terry (@JohnTerry26) July 7, 2023
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