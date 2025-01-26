Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?

26 января в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялась встреча между командами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Голами отметились Саадан (автогол), Симакан, Батна и Криштиану Роналду.

Гол в ворота «Аль-Фатеха» стал для Роналду 78-м в футболке саудовского клуба. В целом Криш провел 87 матчей за «Аль-Наср» (78 голов, 18 ассистов). Если говорить о его главном конкуренте в карьере – Лионеле Месси, то аргентинская легенда сыграл за «Интер Майами» 39 матчей (34 гола, 18 ассистов).

В текущем розыгрыше саудовской лиги португалец провел 23 матча и отметился 23 результативными действиями (20 голов, 3 ассиста). «Аль-Наср» располагается на третьем месте в турнирной таблице.