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Саудовская Аравия
26 января 2025, 21:41 | Обновлено 26 января 2025, 21:49
656
0

Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?

В матче против «Аль-Фатех» Криштиану отметился забитым мячом

26 января 2025, 21:41 | Обновлено 26 января 2025, 21:49
656
0
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

26 января в рамках 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии состоялась встреча между командами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Голами отметились Саадан (автогол), Симакан, Батна и Криштиану Роналду.

Гол в ворота «Аль-Фатеха» стал для Роналду 78-м в футболке саудовского клуба. В целом Криш провел 87 матчей за «Аль-Наср» (78 голов, 18 ассистов). Если говорить о его главном конкуренте в карьере – Лионеле Месси, то аргентинская легенда сыграл за «Интер Майами» 39 матчей (34 гола, 18 ассистов).

В текущем розыгрыше саудовской лиги португалец провел 23 матча и отметился 23 результативными действиями (20 голов, 3 ассиста). «Аль-Наср» располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фатех статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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