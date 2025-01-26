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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
26.01.2025 19:00 – FT 3 : 1
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
26 января 2025, 21:09 |
631
0

ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере

Криштиану отличился в ворота Аль-Фатеха

26 января 2025, 21:09 |
631
0
ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом».

За хозяев забитыми голами отметились защитник Мохамед Симакан и хавбек «Аль-Фатеха» Марва Саадан, который забил автогол. Гости ответили забитым мячом Мурада Батны.

А на 87-й минуте матча легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол, который стал для него 920-м в карьере. Португалец также забил 921-й гол в конце поединка, однако его отменили из-за офсайда.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 26 января

Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Саадан, 41 (автогол), Симакан, 57, Роналду, 87 – Батна, 72

ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Мурад Батна (Аль-Фатех).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (Аль-Наср Эр-Рияд).
41’
ГОЛ ! Автогол забил Марване Саадане (Аль-Фатех).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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