26 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом».

За хозяев забитыми голами отметились защитник Мохамед Симакан и хавбек «Аль-Фатеха» Марва Саадан, который забил автогол. Гости ответили забитым мячом Мурада Батны.

А на 87-й минуте матча легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол, который стал для него 920-м в карьере. Португалец также забил 921-й гол в конце поединка, однако его отменили из-за офсайда.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 26 января

Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:1

Голы: Саадан, 41 (автогол), Симакан, 57, Роналду, 87 – Батна, 72

ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере