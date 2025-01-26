ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере
Криштиану отличился в ворота Аль-Фатеха
26 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Фатехом».
За хозяев забитыми голами отметились защитник Мохамед Симакан и хавбек «Аль-Фатеха» Марва Саадан, который забил автогол. Гости ответили забитым мячом Мурада Батны.
А на 87-й минуте матча легендарный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил гол, который стал для него 920-м в карьере. Португалец также забил 921-й гол в конце поединка, однако его отменили из-за офсайда.
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 26 января
Аль-Наср – Аль-Фатех – 3:1
Голы: Саадан, 41 (автогол), Симакан, 57, Роналду, 87 – Батна, 72
ВИДЕО. Мог быть дубль. Как Роналду забил свой 920-й гол в карьере
События матча
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