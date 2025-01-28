ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси

Итальянский Ювентус официально объявил, что взял в аренду португальского защитника Ренату Вейгу из лондонского Челси.

Арендный контракт будет действовать полгода – до завершения сезона 2024/25. Он будет играть в Турине под номером 12.

21-летний Ренату Вейга демонстрирует универсальность в защите и может выступать на позиции опорного полузащитника. Он отличается своей физической силой, выносливостью и способностью выигрывать борьбу в воздухе.

Ренато Вейга является воспитанником Спортинга, он прошел все уровни академии, прежде чем дебютировать в профессиональном футболе. В сезоне 2022/23 он провел год в Аугсбурге в Бундеслиге, после чего перешел в швейцарский Базель, где привлек внимание многих европейских клубов.

Летом 2024 года Челси подписал Вейгу, и за первую половину сезона он провел 18 матчей, забил 2 гола и совершил 1 ассист (все результативные действия – в Лиге конференций).

Renato Veiga è un nuovo giocatore della Juventus 🇵🇹



Benvenuto in ⚪️⚫️! — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025

Le prime sensazioni da bianconero️: guarda l’intervista completa di Renato Veiga 📺⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) January 27, 2025