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Италия
28 января 2025, 00:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:03
221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси

Португалец Ренату Вейга будет играть за туринский клуб в футболке с номером 12

28 января 2025, 00:59 | Обновлено 28 января 2025, 01:03
221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус взял в аренду на полгода защитника из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Итальянский Ювентус официально объявил, что взял в аренду португальского защитника Ренату Вейгу из лондонского Челси.

Арендный контракт будет действовать полгода – до завершения сезона 2024/25. Он будет играть в Турине под номером 12.

21-летний Ренату Вейга демонстрирует универсальность в защите и может выступать на позиции опорного полузащитника. Он отличается своей физической силой, выносливостью и способностью выигрывать борьбу в воздухе.

Ренато Вейга является воспитанником Спортинга, он прошел все уровни академии, прежде чем дебютировать в профессиональном футболе. В сезоне 2022/23 он провел год в Аугсбурге в Бундеслиге, после чего перешел в швейцарский Базель, где привлек внимание многих европейских клубов.

Летом 2024 года Челси подписал Вейгу, и за первую половину сезона он провел 18 матчей, забил 2 гола и совершил 1 ассист (все результативные действия – в Лиге конференций).

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Николай Степанов Источник: ФК Ювентус
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