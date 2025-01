Документы готовы к переходу. Ювентус арендует из Челси португальца

21-летний португальский полузащитник «Челси» Ренату Вейга перейдет на правах аренды в туринский «Ювентус».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, португалец будет играть за итальянский клуб до завершения сезона, а перед Клубным чемпионатом мира снова вернется в «Челси».

Вейга сыграл в этом сезоне за «пенсионеров» 7 матчей в Премьер-лиге Англии и 6 игр в Лиге конференций. Именно в еврокубковых матчах Ренату забил два мяча.

Ренату Вейга воспитанник лиссабонского «Спортинга». В «Челси» перешел из швейцарского «Базеля».

Фабрицио Романо сообщает, что Вейга планирует вылететь в Турин уже в пятницу.

Ранее стало известно, что «Ювентус» арендовал Коло Муани из «ПСЖ».

⚪️⚫️🤝🏻 All documents are now ready for Renato Veiga to join Juventus from Chelsea, as exclusively revealed.



Portuguese defender, planning to fly to Turin on Friday. ✈️🇮🇹



€5m total package loan fee included as reported, NO buy clause, back to Chelsea ahead of Clubs’ World Cup. pic.twitter.com/7d96MJ7oMx