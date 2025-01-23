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Италия
23 января 2025, 18:59 | Обновлено 23 января 2025, 19:00
480
0

Документы готовы к переходу. Ювентус арендует из Челси португальца

Ренату Вейга будет играть в Италии до конца сезона

23 января 2025, 18:59 | Обновлено 23 января 2025, 19:00
480
0
Документы готовы к переходу. Ювентус арендует из Челси португальца
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний португальский полузащитник «Челси» Ренату Вейга перейдет на правах аренды в туринский «Ювентус».

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, португалец будет играть за итальянский клуб до завершения сезона, а перед Клубным чемпионатом мира снова вернется в «Челси».

Вейга сыграл в этом сезоне за «пенсионеров» 7 матчей в Премьер-лиге Англии и 6 игр в Лиге конференций. Именно в еврокубковых матчах Ренату забил два мяча.

Ренату Вейга воспитанник лиссабонского «Спортинга». В «Челси» перешел из швейцарского «Базеля».

Фабрицио Романо сообщает, что Вейга планирует вылететь в Турин уже в пятницу.

Ранее стало известно, что «Ювентус» арендовал Коло Муани из «ПСЖ».

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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