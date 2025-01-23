ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилился игроком сборной Франции

26-летний французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани присоединился к «Ювентусу» на правах аренды.

Об этом официально сообщил итальянский клуб.

Коло Муани присоединился к парижанам в 2023 году. Сыграл в Лиге 1 29 матчей и забил 8 голов.

Коло Муани известен болельщикам потерянным моментом в финале чемпионата мира 2022 года, когда форвард не смог переиграть голкипера Аргентины Эмилиано Мартинеса на последней минуте второго овертайма. В итоге французы уступили в серии послематчевых пенальти.

Также Коло Муани выступал за французские «Нант» и «Булон». Еще один сезон игрок провел в немецком «Айнтрахте».