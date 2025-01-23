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Италия
23 января 2025, 16:33 | Обновлено 23 января 2025, 16:49
295
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилился игроком сборной Франции

Коло Муани будет играть в Италии на правах аренды

23 января 2025, 16:33 | Обновлено 23 января 2025, 16:49
295
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилился игроком сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани присоединился к «Ювентусу» на правах аренды.

Об этом официально сообщил итальянский клуб.

Коло Муани присоединился к парижанам в 2023 году. Сыграл в Лиге 1 29 матчей и забил 8 голов.

Коло Муани известен болельщикам потерянным моментом в финале чемпионата мира 2022 года, когда форвард не смог переиграть голкипера Аргентины Эмилиано Мартинеса на последней минуте второго овертайма. В итоге французы уступили в серии послематчевых пенальти.

Также Коло Муани выступал за французские «Нант» и «Булон». Еще один сезон игрок провел в немецком «Айнтрахте».

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Рандаль Коло Муани Ювентус ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 аренда игрока
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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