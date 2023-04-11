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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб
Англия
11 апреля 2023, 07:21 |
823
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб

Новым тренером стал Дин Смит

11 апреля 2023, 07:21 |
823
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб
ФК Лестер

Клуб АПЛ «Лестер» на официальном сайте проинформировал о назначении тренером наставника Дина Смита, который получил шанс работать до конца сезона.

Ранее клуб уволил наставника Брендана Роджерса, при котором команда опустилась в зону вылета. Дин ранее работал с «Астон Виллой» и «Брентфордом», а в нынешнем сезоне тренировал «Норвич».

В тренерский штаб Дина вошел известный в прошлом защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри.

Ранее сообщалось, что наставником «Лестера» может стать Рафаэль Бенитес.

По теме:
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Лестер ведет переговоры с Бенитесом
Источник: Переговоры Лестера с бывшим тренером Лидса сорвались
Лестер Дин Смит Джон Терри назначение тренера
Источник ФК Лестер
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