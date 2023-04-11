ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб
Новым тренером стал Дин Смит
Клуб АПЛ «Лестер» на официальном сайте проинформировал о назначении тренером наставника Дина Смита, который получил шанс работать до конца сезона.
Ранее клуб уволил наставника Брендана Роджерса, при котором команда опустилась в зону вылета. Дин ранее работал с «Астон Виллой» и «Брентфордом», а в нынешнем сезоне тренировал «Норвич».
В тренерский штаб Дина вошел известный в прошлом защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри.
Ранее сообщалось, что наставником «Лестера» может стать Рафаэль Бенитес.
Welcome to the Club, Dean 🦊 pic.twitter.com/OmfNeQ2Q3B— Leicester City (@LCFC) April 10, 2023
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