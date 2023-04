ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб

Клуб АПЛ «Лестер» на официальном сайте проинформировал о назначении тренером наставника Дина Смита, который получил шанс работать до конца сезона.

Ранее клуб уволил наставника Брендана Роджерса, при котором команда опустилась в зону вылета. Дин ранее работал с «Астон Виллой» и «Брентфордом», а в нынешнем сезоне тренировал «Норвич».

В тренерский штаб Дина вошел известный в прошлом защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри.

Ранее сообщалось, что наставником «Лестера» может стать Рафаэль Бенитес.

Welcome to the Club, Dean 🦊 pic.twitter.com/OmfNeQ2Q3B