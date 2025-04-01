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  4. Гарри КЕЙН: «Не думаю о возвращении в Англию. Хочу играть в Баварии»
Германия
01 апреля 2025, 17:35 |
217
0

Гарри КЕЙН: «Не думаю о возвращении в Англию. Хочу играть в Баварии»

Игрок мечтает выиграть свой первый титул

01 апреля 2025, 17:35 |
217
0
Гарри КЕЙН: «Не думаю о возвращении в Англию. Хочу играть в Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний английский форвард «Баварии» Гарри Кейн сообщил, что не собирается возвращаться в Премьер-лигу Англии.

Об этом игрок рассказал журналистам ESPN.

«Я не люблю заглядывать далеко в будущее, но я чрезвычайно счастлив здесь. «Бавария» – фантастическая команда, и здесь отличный тренерский штаб. Я чувствую, что сейчас в лучшей форме и выступаю на самом высоком уровне, и это то, что мне нужно.

Я не думаю о какой-либо другой лиге, ведь я хочу играть в «Баварии».

У меня были отличные сезоны в «Тоттенхэме», и мы даже играли в финале Лиги чемпионов. Но там были отдельные моменты, а здесь они постоянные.

«Бавария» – один из сильнейших клубов мира, и для меня большая честь здесь играть», – прокомментировал Кейн.

Гарри Кейн – уникальный игрок, ведь он до сих пор не выиграл ни одного турнира.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» интересуется Гарри Кейном.

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Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Александр Сильченко Источник: ESPN
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