Гарри КЕЙН: «Не думаю о возвращении в Англию. Хочу играть в Баварии»

31-летний английский форвард «Баварии» Гарри Кейн сообщил, что не собирается возвращаться в Премьер-лигу Англии.

Об этом игрок рассказал журналистам ESPN.

«Я не люблю заглядывать далеко в будущее, но я чрезвычайно счастлив здесь. «Бавария» – фантастическая команда, и здесь отличный тренерский штаб. Я чувствую, что сейчас в лучшей форме и выступаю на самом высоком уровне, и это то, что мне нужно.

Я не думаю о какой-либо другой лиге, ведь я хочу играть в «Баварии».

У меня были отличные сезоны в «Тоттенхэме», и мы даже играли в финале Лиги чемпионов. Но там были отдельные моменты, а здесь они постоянные.

«Бавария» – один из сильнейших клубов мира, и для меня большая честь здесь играть», – прокомментировал Кейн.

Гарри Кейн – уникальный игрок, ведь он до сих пор не выиграл ни одного турнира.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» интересуется Гарри Кейном.