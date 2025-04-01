Может сыграть в дерби. Тренер Эвертона надеется на Виталия Миколенко
Дэвид Мойес ожидает возвращения Виталия Миколенко на матч с «Ливерпулем»
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок травмировался в матче сборной Украины против Бельгии 23 марта.
Дэвид Мойес надеется, что Виталий Миколенко сможет сыграть в матче с «Ливерпулем», который состоится в среду. 2 апреля. Украинец – единственный левый защитник, доступный «ирискам».
Его травма в матче сборной Украины вызвала обеспокоенность в клубе. Однако появилась надежда, что проблема не так серьезна, как опасались поначалу.
«У Виталия небольшая травма, но он вернулся и потренировался, так что мы надеемся, что с ним все в порядке. Нам нужно подождать, чтобы сделать окончательный вывод», – сказал Дэвид Мойес.
Ранее сообщалось, что Тренер «Эвертона» отказывается приходить на новый стадион.
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