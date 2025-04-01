Может сыграть в дерби. Тренер Эвертона надеется на Виталия Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок травмировался в матче сборной Украины против Бельгии 23 марта.

Дэвид Мойес надеется, что Виталий Миколенко сможет сыграть в матче с «Ливерпулем», который состоится в среду. 2 апреля. Украинец – единственный левый защитник, доступный «ирискам».

Его травма в матче сборной Украины вызвала обеспокоенность в клубе. Однако появилась надежда, что проблема не так серьезна, как опасались поначалу.

«У Виталия небольшая травма, но он вернулся и потренировался, так что мы надеемся, что с ним все в порядке. Нам нужно подождать, чтобы сделать окончательный вывод», – сказал Дэвид Мойес.

Ранее сообщалось, что Тренер «Эвертона» отказывается приходить на новый стадион.