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Англия
01 апреля 2025, 17:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:40
238
0

Может сыграть в дерби. Тренер Эвертона надеется на Виталия Миколенко

Дэвид Мойес ожидает возвращения Виталия Миколенко на матч с «Ливерпулем»

01 апреля 2025, 17:37 | Обновлено 01 апреля 2025, 17:40
238
0
Может сыграть в дерби. Тренер Эвертона надеется на Виталия Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес рассказал о состоянии украинского защитника Виталия Миколенко. Игрок травмировался в матче сборной Украины против Бельгии 23 марта.

Дэвид Мойес надеется, что Виталий Миколенко сможет сыграть в матче с «Ливерпулем», который состоится в среду. 2 апреля. Украинец – единственный левый защитник, доступный «ирискам».

Его травма в матче сборной Украины вызвала обеспокоенность в клубе. Однако появилась надежда, что проблема не так серьезна, как опасались поначалу.

«У Виталия небольшая травма, но он вернулся и потренировался, так что мы надеемся, что с ним все в порядке. Нам нужно подождать, чтобы сделать окончательный вывод», – сказал Дэвид Мойес.

Ранее сообщалось, что Тренер «Эвертона» отказывается приходить на новый стадион.

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Виталий Миколенко Дэвид Мойес чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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