Участник Лиги чемпионов следит за многомиллионным игроком Челси

Представитель Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» изучает возможность трансфера нападающего «Челси» Жоау Феликса.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «львы» входят в список клубов, мониторящих ситуацию футболиста в последние дни трансферного окна.

Португалец перестал попадать в основной состав «пенсионеров», поэтому Жоау готов сменить коллектив. Агент Феликса ведет активное общение с представителями других клубов.

В этом сезоне Жоау 20 раз появлялся на футбольном поле во всех турнирах. На счету нападающего семь голов и два ассиста.

