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Англия
28 января 2025, 01:05 | Обновлено 28 января 2025, 01:07
103
0

Участник Лиги чемпионов следит за многомиллионным игроком Челси

Жоау Феликс заинтересовал «Астон Виллу»

28 января 2025, 01:05 | Обновлено 28 января 2025, 01:07
103
0
Участник Лиги чемпионов следит за многомиллионным игроком Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Представитель Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» изучает возможность трансфера нападающего «Челси» Жоау Феликса.

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «львы» входят в список клубов, мониторящих ситуацию футболиста в последние дни трансферного окна.

Португалец перестал попадать в основной состав «пенсионеров», поэтому Жоау готов сменить коллектив. Агент Феликса ведет активное общение с представителями других клубов.

В этом сезоне Жоау 20 раз появлялся на футбольном поле во всех турнирах. На счету нападающего семь голов и два ассиста.

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Жоау Феликс Астон Вилла Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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