Участник Лиги чемпионов следит за многомиллионным игроком Челси
Жоау Феликс заинтересовал «Астон Виллу»
Представитель Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» изучает возможность трансфера нападающего «Челси» Жоау Феликса.
Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «львы» входят в список клубов, мониторящих ситуацию футболиста в последние дни трансферного окна.
Португалец перестал попадать в основной состав «пенсионеров», поэтому Жоау готов сменить коллектив. Агент Феликса ведет активное общение с представителями других клубов.
В этом сезоне Жоау 20 раз появлялся на футбольном поле во всех турнирах. На счету нападающего семь голов и два ассиста.
🟣🔵👀 Aston Villa, one of several clubs monitoring João Félix situation ahead of the final days of the window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025
His agent Jorge Mendes, talking to many clubs as reported last week. ⤵️ https://t.co/XMD9ykjGRt
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