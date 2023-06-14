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  4. Фабрегас может вскоре объявить о завершении карьеры
Италия
14 июня 2023, 19:43 |
318
0

Фабрегас может вскоре объявить о завершении карьеры

Контракт хавбека с «Комо» действует еще год

14 июня 2023, 19:43 |
318
0
Фабрегас может вскоре объявить о завершении карьеры
ФК Комо

Полузащитник «Комо» Сеск Фабрегас рассматривает возможность завершения карьеры нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Фабрегаса с «Комо» действует до лета 2024 года. Несмотря на это, в ближайшие дни 36-летний хавбек может принять решение немедленно завершить карьеру.

Фабрегас выступает за «Комо» с лета прошлого года. В сезоне 2022/2023 провел 17 матчей в Серии В, в которых отличился 2 ассистами.

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Сеск Фабрегас Комо Николо Скира завершение карьеры
Источник Николо Скира
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