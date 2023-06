Фабрегас может вскоре объявить о завершении карьеры

Полузащитник «Комо» Сеск Фабрегас рассматривает возможность завершения карьеры нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Фабрегаса с «Комо» действует до лета 2024 года. Несмотря на это, в ближайшие дни 36-летний хавбек может принять решение немедленно завершить карьеру.

Фабрегас выступает за «Комо» с лета прошлого года. В сезоне 2022/2023 провел 17 матчей в Серии В, в которых отличился 2 ассистами.

