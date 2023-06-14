Фабрегас может вскоре объявить о завершении карьеры
Контракт хавбека с «Комо» действует еще год
Полузащитник «Комо» Сеск Фабрегас рассматривает возможность завершения карьеры нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт Фабрегаса с «Комо» действует до лета 2024 года. Несмотря на это, в ближайшие дни 36-летний хавбек может принять решение немедленно завершить карьеру.
Фабрегас выступает за «Комо» с лета прошлого года. В сезоне 2022/2023 провел 17 матчей в Серии В, в которых отличился 2 ассистами.
Cesc #Fabregas reflecting on his future: the spanish midfielder has a contract until 2024 with #Como, but he could decide in the next days to retire from football as player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 14, 2023
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